«Микробы только и ждут»: врач об ингаляциях паром от вареного картофеля Пульмонолог Абакумов: ингаляциям горячим паром от вареного картофеля обрадуются микробы на гландах

Фото: shutterstock

Врач-пульмонолог Олег Абакумов заявил NEWS.ru, что единственный эффект от сидения над кастрюлей с горячим паром от картошки — ожог дыхательных путей. По его словам, «пар, конечно, увлажняет и временно приносит облегчение», но может повредить слизистую или привести к бронхоспазму в случае с маленькими детьми.

При сидении над кастрюлей с горячим паром от картошки единственный эффект, который вы можете получить, — ожог дыхательных путей. Картофельные ингаляции... Куда ж без них! Нет, пар, конечно, увлажняет и может временно приносить облегчение. Но пар от горячего вареного картофеля очень легко обжигает слизистые, особенно противопоказано при температуре и малышам — риск бронхоспазма. А при бактериальной ангине микробы только и ждут, чтобы плодиться под воздействием жара на ваших гландах, — отметил Абакумов.

Эксперт ранее рассказал NEWS.ru, что все формы употребления никотина вредят здоровью. По его словам, люди могут сколько угодно заниматься самообманом, однако электронные сигареты — это шаг не в будущее, а навстречу раку, ведь кальяны, вейпы и айкосы — это «черти из одной табакерки». По словам медика, ясно точно только одно: от сигарет лучше отказаться, а переход на «электронки» не факт, что даст «кубики пресса на легких и карьерный рост».

Ранее пульмонолог Сергей Бабак назвал правильный способ бросить курить. Он призвал разделять понятие «вредная привычка» и «зависимость», так как в первом случае человек способен самостоятельно отказаться от курения, а во втором — ему потребуется помощь специалистов.