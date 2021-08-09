Детский лагерь на Урале обвинили в пропаганде ЛГБТ

На Урале детский лагерь обвинили в пропаганде ЛГБТ за традиционную игру «День наоборот», где мальчиков якобы заставляли переодеваться в девочек. Об этом сообщает «КП Екатеринбург».
Стало известно, что праздник устроили в лагере «Салют» в Артёмовском районе Свердловской области. Некоторые мальчики решили переодеться в платья девочек. Однако не все оценили эту затею. Судя по ролику из Сети, один из подростков
После этого ролик заметил руководитель Совета отцов Свердловской области Вячеслав Бальцевич, который после просмотра видео составил жалобу в прокуратуру.
Я считаю, что здесь есть признаки пропаганды нетрадиционных отношений, и меня в этом поддерживают коллеги, — отмечает Бальцевич.
В самом лагере сообщили, что никакой пропаганды в их игре не было. «День наоборот» не является мероприятием по переодеванию, это лишь комическая игра, направленная на развлечение подростков. При этом часть мальчиков сами решили переодеться в девичьи платья и их никто не заставлял.
Ранее стало известно, что маркетолог продуктовой сети «ВкусВилл» и ещё несколько сотрудников уволились после скандала с участием в рекламе лесбийской семьи.