Детский лагерь на Урале обвинили в пропаганде ЛГБТ

На Урале детский лагерь обвинили в пропаганде ЛГБТ за традиционную игру «День наоборот», где мальчиков якобы заставляли переодеваться в девочек. Об этом сообщает «КП Екатеринбург».

Стало известно, что праздник устроили в лагере «Салют» в Артёмовском районе Свердловской области. Некоторые мальчики решили переодеться в платья девочек. Однако не все оценили эту затею. Судя по ролику из Сети, один из подростков возмутился , что это всё пропаганда ЛГБТ.

После этого ролик заметил руководитель Совета отцов Свердловской области Вячеслав Бальцевич, который после просмотра видео составил жалобу в прокуратуру.

Я считаю, что здесь есть признаки пропаганды нетрадиционных отношений, и меня в этом поддерживают коллеги, — отмечает Бальцевич.

В самом лагере сообщили, что никакой пропаганды в их игре не было. «День наоборот» не является мероприятием по переодеванию, это лишь комическая игра, направленная на развлечение подростков. При этом часть мальчиков сами решили переодеться в девичьи платья и их никто не заставлял.

Ранее стало известно, что маркетолог продуктовой сети «ВкусВилл» и ещё несколько сотрудников уволились после скандала с участием в рекламе лесбийской семьи.