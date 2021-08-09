Ряд сотрудников «ВкусВилла» уволились из-за рекламы с ЛГБТ-семьёй

Маркетолог продуктовой сети «ВкусВилл» и ещё несколько сотрудников уволились после скандала с участием в рекламе лесбийской семьи. Об этом члены ЛГБТ-семьи рассказали Русской службе Би-би-си.

Они уточнили, что речь идёт о руководителе контент-команды московского подразделения «ВкусВилла» Романе Полякове. Семья поддерживает с ним дружеские отношения и не имеет претензий из-за случившегося.

Как только «ВкусВилл» сделал этот постыдный реверс, он и ещё несколько человек из его команды уволились по собственному желанию, потому что им просто было противно, — сказала глава ЛГБТ-семьи Юма.

Она также добавила, что отъезд семьи в Испанию вынужденный. Россиянки покинули родину ради собственной безопасности, а не потому, что не любят свою страну.

Ранее ЛГБТ-семья рассказала о поступавших угрозах из-за участия в рекламе «ВкусВилла». По словам женщин, в полицию они не обращались, поскольку сотрудники правоохранительных органов также им угрожали и плохо к ним относились.