Детская афиша Санкт-Петербурга Какие музеи, театры и развлекательные центры вызывают наибольший интерес у детей

Фото: planeta-igr.ru

Петербург не случайно именуется культурной столицей нашей родины. Здесь находится множество интересных мест для развлечения и отдыха с детьми — уникальные тематические площадки, различные музеи и театры, детские развлекательные центры, а также другие заведения в Санкт-Петербурге, которые понравятся детям любого возраста.

Ниже мы собрали интересные места Петербурга, куда можно сводить ребенка в выходные и в каникулы.

Детские развлекательные и досуговые центры. Детская афиша Санкт-Петербурга

Детские развлекательные центры

Сеть клубов виртуальной реальности MIR VR (5+)

Соприкоснуться с миром виртуальной реальности можно в крупнейшей игровой сети детских развлекательных центров Санкт-Петербурга MIR VR. В репертуаре клубов имеется множество активностей для разного возраста. Многие игры доступны по цене чашки кофе. Симуляторы виртуальной реальности, популярные стрелялки, ходилки и бродилки, спортивные гонки — каждый здесь может найти приключение по вкусу.

Есть VR-квесты для небольших команд, а также специальная зона для ценителей игр на PlayStation. Рекомендуется бронировать часы посещения заранее.

Расположение: ТРК «Родео Драйв» на проспекте Культуры, ТРК «Сити Молл» у ст. м. «Пионерская», ТРК «Охта Молл» на Новочеркасской, ТРК «Питер Радуга» на проспекте Космонавтов, ТРК «Жемчужная Плаза» на Петергофском шоссе, ТРК «Кубус» (Гатчина), Большой клуб MIR VR у м. «Бухарестская» (ул. Салова, д. 61), MIR VR «Комендантский» (Комендантский проспект, д. 54).

Фото: kidburg.ru Детские развлекательные центры Санкт-Петербурга

Детский город профессий «КидБург» (1+)

Сеть крупнейших детских развлекательных центров в Санкт-Петербурге «КидБург» позволит ребенку попробовать себя в 50 разных профессиях. Интерактивные зоны направлены на развитие талантов, а тематические мастер-классы помогают развить важные навыки.

Также в «КидБурге» действует интерактивный научный музей. Многочисленные научные шоу покажут в деле основные законы физики, химии и биологии. Яркие эмоции обеспечены как детям, так и взрослым. Это отличное место, куда стоит сходить в Питере зимой с детьми.

Расположение: ТРК «Питер Радуга» на проспекте Космонавтов, ТРК «Гранд Каньон» на проспекте Энгельса, МФЦ «Толстой Сквер» (музей занимательной науки) на ул. Льва Толстого, д. 9.

Парк активных развлечений Angry Birds Activity Park (1+)

Angry Birds Activity Park — еще один парк активного отдыха, куда можно сводить детей в Санкт-Петербурге. На площади 4000 квадратных метров расположилось восемь тематических зон и аттракционы в стиле известной игры Angry Birds.

В парке развлечений можно провести веселый детский праздник, а также воспользоваться услугой аниматоров.

Расположение: ТРК «Европолис».

Фото: planeta-igr.ru Куда стоит сходить в Питере зимой с детьми

Сеть развлекательных центров «Планета Игр» (1+)

В «Планете Игр» располагается множество игровых автоматов и площадок для любителей активных развлечений. Здесь есть симуляторы стрельбы и гоночные симуляторы, большой детский лабиринт, аэрохоккей, батут, сухой бассейн, баскетбольное поле. Самые ловкие и умелые могут собирать призовые билетики на игровых аппаратах и обменивать их на подарки в призотеке.

Расположение: ТРК «Балкания NOVA-2» в Купчино, ТРК «Невский» на проспекте Большевиков, ТРК «Континент» на проспекте Стачек, ТРК «Родео Драйв» на проспекте Культуры.

Интерактивные площадки и детские развлечения в СПб

Парк чудес «Галилео» (6+)

Парк чудес «Галилео» — крупнейший интерактивный музей, куда можно сходить в Питере с детьми. Здесь можно поэкспериментировать с уникальными экспонатами и конструкциями, пройти через гигантский зеркальный лабиринт, а также посетить Лабораторию чудес и поставить различные химические опыты.

Парк можно посетить вместе с семьей и друзьями — экспонаты и активности никого не оставят равнодушным. В парке проходят детективные квесты, мастер-классы и научные шоу, а также можно организовать увлекательный детский день рождения.

Расположение: Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, д. 8, корп. 1 (ст. м. «Ладожская»).

Фото: Гранд Макет Россия Куда можно сходить в Питере с детьми

Гранд-макет «Россия» (3+)

Обязательно сводите ребенка в интерактивный музейный комплекс «Гранд-макет «Россия», находящийся в Санкт-Петербурге. Это самый большой макет в России площадью 800 квадратных метров. Музейный комплекс представляет собой детализированный 3D-образ нашей страны, на котором отображены собирательные образы крупных городов и регионов России.

Продуманную до мельчайших подробностей инфраструктуру макета населяют более 115 тысяч жителей, а по хитроумным железнодорожным маршрутам беспрерывно курсирует около 200 поездов. Каждые 15 минут с востока на запад над макетом опускается ночь.

Расположение: Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16 (ст. м. «Московские Ворота»).

Музей-макет «Петровская акватория» (3+)

Еще один интерактивный музей, куда можно сводить ребенка в Санкт-Петербурге. Музейный комплекс представляет собой детализированный макет Петербурга и пригородов XVIII века.

Здесь будет интересно побывать и детям, и взрослым. В экспозиции включены интерактивные кнопки, с помощью которых можно привести в движение кареты, корабли и персонажей, живущих на карте. Для посетителей доступны театрализованные экскурсии и мастер-классы.

Расположение: Санкт-Петербург, ТК «Адмирал» (ст. м. «Адмиралтейская»).

Интерактивный музей-театр «Сказкин Дом» (1+)

«Сказкин Дом» — еще одна интерактивная площадка в Петербурге, куда можно сводить ребенка. Интерактивные спектакли познакомят детей с русскими и зарубежными сказками, а экспонаты музея, которые можно и нужно трогать руками, расскажут о предметах сказочного мира и старорусского быта.

Спектакли музея-театра рассчитаны на детей разных возрастных категорий.

Расположение: Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 1А (ст. м. «Горьковская»).

Фото: Музей Магии в Санкт-Петербурге Детские развлечения в СПб

Интерактивный музей магии (1+)

Первый в России интерактивный Музей магии — еще одна площадка, куда стоит сходить в Питере с детьми. В экспозиции музея располагаются такие знаменитые механизмы и автоматы, как камера Гудини, механизм протыкания шпагами, магический стул для левитации. В режиме реального времени экспонаты показывают устройство и принцип работы механизмов.

Также в музее проходят зрелищные шоу фокусников, можно приобрести магический реквизит, а также полюбоваться подлинной метлой Гарри Поттера.

Расположение: Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 74–76 (ст. м. «Маяковская»).

Музеи

Музей советских игровых автоматов (6+)

Сводить ребенка в Санкт-Петербурге рекомендуем в Музей советских игровых автоматов. Экспонаты музея не имеют аналогов, экспозиция включает 53 игровых автомата, многие из которых работают до сих пор. В экспозицию входят автоматы с газированной водой и квасом, а также уникальная действующая аналоговая фотобудка, одна из трех в стране.

Все экспонаты в музее можно трогать, а во все, что работает, — играть. Для детей проводятся специальные детские квесты и мастер-классы, а также лекции для всех возрастов.

Расположение: Санкт-Петербург, Конюшенная площадь, д. 2В (ст. м. «Невский проспект»).

Зоологический музей (4+)

Зоологический музей обладает одной из крупнейших зоологических коллекций в мире. Это увлекательное и познавательное место, куда стоит сходить в Петербурге зимой с детьми. Экспозиция музея составляет примерно 30 тысяч экспонатов.

Для родителей с детьми 4–6 лет действует семейная мастерская «Ленивец», где проходят практические мастер-классы. Для школьников открыта Арт-лаборатория, а для старшеклассников, студентов и взрослых работает Школа рисования.

Расположение: Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 1 (ст. м. «Спортивная», «Василеостровская», «Адмиралтейская»).

Фото: polekon.ru Детские развлечения в Санкт-Петербурге

Музей Polekon (3+)

Любители знаменитого конструктора LEGO могут сводить ребенка в Санкт-Петербурге в музей Polekon. Здесь представлено 14 дворцово-замковых сооружений, а также Город будущего. В специально отведенном зале можно создать свой архитектурный шедевр. Дети до 12 лет посещают музей в сопровождении взрослых.

Расположение: Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 42 (ст. м. «Звенигородская»).

Театры и детские спектакли в СПб

Большой театр кукол (3+)

Лучшие детские спектакли в СПб можно посмотреть на одной из четырех сцен Большого театра кукол. Каждый год в репертуаре появляются новые спектакли как для детей, так и для более взрослых зрителей. Театральные постановки показываются в разных театрах мира и получают престижные театральные награды.

Расположение: Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 10 (ст. м. «Маяковская», «Площадь Восстания», «Чернышевская»).

Клоун-мим-театр «Мимигранты» (5+)

Единственный театр в детской афише Санкт-Петербурга, работающий в жанре пантомимы. Каждое представление сочетает в себе музыкальный театр, пантомиму, движение и речь. В репертуаре имеются также кукольные представления.

Расположение: Санкт-Петербург, Большой проспект ВО, д. 83 (ст. м. «Приморская», «Василеостровская»).

Театр марионеток имени Е. С. Деммени (4+)

Сводить ребенка в Санкт-Петербурге также можно в первый театр кукол страны. Уникальность театра состоит в том, что в постановках используют практически все известные виды кукол.

Здесь можно посмотреть самые атмосферные детские спектакли в СПб. В театральный репертуар входит множество спектаклей, в том числе поставленные по популярным сказкам: «Золушка», «Гулливер в стране лилипутов», «Кошкин дом», «Снежная королева».

Расположение: Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 52 (ст. м. «Гостиный Двор»).

Фото: vk.com/circusciniselli Детские спектакли в СПб

Цирки и аттракционы

Государственный цирк на Фонтанке (1+)

Первый каменный цирк России — отличное место, куда можно сходить в Петербурге зимой с детьми. По выходным в цирке проходит зрелищное шоу братьев Запашных.

Также в фойе цирка расположился Музей циркового искусства, с экспозицией которого можно ознакомиться в рамках посещения цирковых представлений. Для детей до трех лет посещение цирка бесплатное.

Расположение: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 3А (ст. м. «Невский проспект», «Гостиный Двор»).

Цирк в Автово (1+)

Цирк в Автово — еще один цирк, куда стоит сводить ребенка в Санкт-Петербурге. Не имеющий аналогов в России стационарный цирк шапито порадует зрителей выступлениями от выдающихся мастеров циркового искусства. Также на арене проводятся разнообразные концерты и спектакли для всей семьи. Цирк открыт в теплое время года.

Расположение: Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 1А. (ст. м. «Автово»).

Парк аттракционов «Диво-остров» (1+)

Крупнейший парк аттракционов в Петербурге, куда можно сводить ребенка, находится в живописном парке на Крестовском острове. На территории парка действуют 46 аттракционов для самых разных возрастов. Некоторые из них входят в топ-10 лучших аттракционов мира.

Для детей также действует интерактивная площадка с развивающими модулями, проводятся различные развлекательные программы.

Расположение: Санкт-Петербург, ст. м. «Крестовский остров».

Парк аттракционов «Гагарин Парк» (1+)

Всесезонный открытый парк с аттракционами «Гагарин Парк» собрал на своей территории множество развлечений для любого возраста. Здесь есть четыре тематические зоны, включая крытую игротеку, где находится около 50 различных игровых автоматов и игр на реакцию и ловкость. Парк работает каждый день.

Расположение: Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 25, парк Победы.

Фото: vk.com/planeta_spb Детская афиша Санкт-Петербурга

Окружающий мир

Планетарий (4+)

Детские развлечения в Санкт-Петербурге немыслимы без посещения крупнейшего из планетариев России и Европы. На площадке действует семь залов с различными научно-популярными программами. Помимо зрелищных научных шоу под огромным звездным куполом проводятся музыкальные спектакли, джазовые детские концерты, интерактивные программы.

Расположение: Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 4 (ст. м. «Горьковская»).

Океанариум (0+)

Океанариум — еще одно отличное место, куда можно сходить в Питере с детьми любого возраста. На площади 5000 квадратных метров расположились 60 аквариумов с самыми разными представителями подводного мира. Уникальная живая экспозиция покажет устройство и красоту подводного мира, а также познакомит с более чем 200 видами пресноводных и морских обитателей.

Для детей проходят тематические занятия и познавательные экскурсии.

Расположение: Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 86 (ст. м. «Звенигородская»).

Ленинградский зоопарк (0+)

Один из старейших зоопарков страны, куда стоит сводить ребенка, находится в Петербурге. На территории зоопарка живут более 900 видов животных, а также действует детский зоопарк, где маленькие посетители могут погладить дружелюбных карликовых камерунских коз.

Фото: vk.com/spbzoopark Куда стоит сводить ребенка в Петербурге

Расположение: Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 1 (ст. м. «Горьковская»).

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