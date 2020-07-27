Детские фото Вассермана появились в Сети

https://static.news.ru/photo/c808e7fc-d05b-11ea-83f4-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анатолий Вассерман поделился фотографиями и воспоминаниями о своём детстве. Журналист и интеллектуал родился в 1952 году в Одессе. Его отец был теплофизиком и по праву считался в науке гением, мама будущего умника была бухгалтером.

Вассерман стал проявлять свои необычайные способности ещё в детском возрасте. В четыре года он вовсю читал книги, в десять лет увлёкся машиностроением. В школу будущий гений пошёл только в восемь лет из-за проблем со здоровьем, но проблем с учёбой у него не было никогда, сообщает Пятый канал.

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После школы Вассерман учился на факультете инженерии в Одессе. Слава к нему пришла после передачи «Что? Где? Когда?», где он участвовал в качестве постоянного гостя. Также он получил известность после участи в передаче «Своя игра», где ему присвоили звание лучшего игрока.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Вассерман рассказал, кто получит его наследство и что достанется наследнику. Это квартира, которую унаследует младший брат интеллектуала.