Вассерман рассказал, кому достанется его наследство

https://static.news.ru/photo/fc3e9416-8675-11ea-ac43-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анатолий Вассерман рассказал, кто получит его наследство и что достанется наследнику. Это квартира, которую унаследует младший брать интеллектуала.

Брат Вассермана обета безбрачия не давал, у него есть дочь, которую телеведущий очень любит. Сам 67-летний знаток заявил в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», что его полностью устраивает, как сложилась его судьба. Кардинально менять что-то он бы не хотел.

Себе молодому Вассерман бы посоветовал быть более уверенным в себе и знать, что при терпении всё получится.

Я бы не давал сам себе каких-то конкретных советов, способных кардинально изменить мою жизнь, — отметил эрудит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский интеллектуал и телеведущий Анатолий Вассерман вспомнил свою школьную любовь. По его словам, после этого ему больше никто так сильно не нравился.