Вассерман рассказал, кому достанется его наследство

Анатолий Вассерман рассказал, кто получит его наследство и что достанется наследнику. Это квартира, которую унаследует младший брать интеллектуала.
Брат Вассермана обета безбрачия не давал, у него есть дочь, которую телеведущий очень любит. Сам 67-летний знаток
Себе молодому Вассерман бы посоветовал быть более уверенным в себе и знать, что при терпении всё получится.
Я бы не давал сам себе каких-то конкретных советов, способных кардинально изменить мою жизнь, — отметил эрудит.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский интеллектуал и телеведущий Анатолий Вассерман вспомнил свою школьную любовь. По его словам, после этого ему больше никто так сильно не нравился.
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