Дети силовиков получат преимущество при зачислении в профильные вузы

https://static.news.ru/photo/912b3db8-96ec-11eb-9804-96000091f725_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о приоритете детей сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии при зачислении в вузы, которые находятся в ведении силовых служб. До сих пор у абитуриентов из таких семей подобного права не было.

Изменения должны быть внесены в закон «Об образовании».

Правом приоритетного поступления в профильные вузы смогут пользоваться дети полицейских и росгвардейцев, стаж службы которых превышает 20 лет. Льготу также распространят на детей уволенных со службы сотрудников, проработавших в силовых ведомствах в течение такого же срока.

Важным обстоятельством является то, что правом преимущественного зачисления смогут воспользоваться только те, кто при прочих равных условиях успешно пройдёт вступительные испытания.

Ранее на преимущество могли рассчитывать только юные члены семей военных, имеющих стаж более 20 лет. По мнению авторов изменений в законодательстве, такая ситуация создавала правовой дисбаланс.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин подписал закон о государственной защите отдельных представителей силовых структур. На неё могут претендовать росгвардейцы, участвующие в спецоперациях разведчики и борцы с терроризмом.