https://static.news.ru/photo/fc797b1e-7115-11ea-adce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова рассказала о лечении COVID-19 в столице. По её словам, 10 пациентов выписаны их больницы.

Они полностью здоровы, повторные тесты показали отрицательный результат, передаёт РИА Новости. Всего в городе перенесли заражение и выздоровели 28 человек.

Количество человек, выписанных после лечения от коронавирусной инфекции, в Москве увеличивается. Это отличные новости, — подчеркнула она.

Ранее NEWS.ru писал, что медики зарегистрировали за сутки 114 инфицированных коронавирусной инфекцией в Москве. В Подмосковье COVID-19 выявлен у 36 человек. Всего по России за сутки подтверждены 228 случаев инфицирования коронавирусом.

На 28 марта число случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило 615 тысяч. Умерли более 28,5 тысячи человек. Выздоровели около 135 тысяч.

В РФ зафиксировано 1264 случая COVID-19 в 62 субъектах.