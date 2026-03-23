23 марта 2026 в 17:20

Десерт из банки йогурта и пачки вишни: готовим суфле — нежнейшее, хочется есть и не останавливаться

Фото: D-NEWS.ru
Суфле — тот самый вариант, когда хочется чего-то легкого, ягодного и без лишней возни, а результат получается как в кафе. Минимум ингредиентов — и уже через ночь у вас в холодильнике стоит воздушный освежающий десерт с ярким вкусом вишни.

Ингредиенты: вишня замороженная — 200 г, вода — 120 мл, желатин — 10 г, йогурт греческий — 250 г, сахар или сахарозаменитель — по вкусу. Вишни можно взять больше и вмешать в суфле ягоды.

Приготовление: вишню соедините с водой и прогрейте до мягкости — достаточно довести до кипения и немного потомить, чтобы ягоды стали нежными. Желатин заранее замочите в воде (по инструкции), затем добавьте к теплой вишне, чтобы он полностью растворился.

Переложите все в чашу блендера, добавьте йогурт и сахар по вкусу. Пробейте до гладкой однородной массы — она уже будет выглядеть как легкий крем. Перелейте в форму или порционные стаканы и уберите в холодильник на ночь. Утром получается нежное, слегка пружинистое суфле с ярким ягодным вкусом. Легкое, освежающее и такое, от которого действительно сложно оторваться.

Ранее мы делились рецептом легкого оливье для весны. Заправка из йогурта и желтка и копченая грудка — вкус обалденный.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
