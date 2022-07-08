Санинспекторы предупредили об опасности отдыха рядом с фонтанами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В воде из фонтанов часто содержатся экскременты крыс или птиц, в жаркую погоду болезнетворные бактерии имеют свойство крайне быстро размножаться, поэтому купаться в такой воде и тем более пить ее крайне не рекомендуется, заявила польский обозреватель Марина Пиорун со ссылкой на мнение санитарных инспекторов. Таким образом она предупредила об опасности купания в городских фонтанах, передает Live 24. Более того, не стоит даже сидеть около этих сооружений, так как капли от струй воды могут быть заражены болезнетворными бактериями.

Вода из городских фонтанов категорически не подходит для этого! В них вода движется в замкнутом цикле. Она не подходит ни для питья, ни для купания, — процитировала Пиорун санитарных инспекторов.

Сотрудники региональной санитарно-эпидемиологической станции в Варшаве также добавили, что на поверхностях крупных фонтанов могут находиться опасные для человеческой кожи цианобактерии и разные водоросли. Более того, при подъеме на влажные плиты человек рискует упасть и удариться головой или порезаться. Даже в каплях воды, которые могут попасть в организм человека из фонтана, содержатся опасные бактерии, которые могут стать причиной отравления.

Вместе с пузырьками воздуха в них есть палочки бактерий рода Legionella. Они попадают в организм человека во время дыхания, провоцируя развитие легионеллеза. Это — опасное инфекционное заболевание, — резюмировали специалисты.

Ранее замглавы института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, какие смертельно опасные виды инфекций могут находиться в водоемах и как от них защититься. По его словам, россияне подвержены десяткам различных заболеваний при купании, среди которых гепатит, холера и брюшной тиф.