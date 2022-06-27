Дерматолог рассказала, как не сгореть на солнце Дерматолог Галлямова: перед походом на пляж нужно обязательно надеть головной убор

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Чтобы не сгореть на солнце в летний сезон, надо пользоваться солнцезащитными средствами и надевать головной убор перед походом на пляж, заявила дерматолог Юлия Галлямова. Она предупредила в беседе с «360», что некоторые опасные заболевания возникают именно из-за контакта с солнцем.

Фотозащитные средства обязательны, никакого вреда от них нет — только польза. Сейчас очень солнечно, поэтому мы говорим о фотозащите на лицо и тело только 50+. В летнее время защита должна быть максимальной: растет число заболеваний, которые провоцируются именно солнцем, — подчеркнула Галлямова.

Она добавила: если человек чувствует, что обгорел, то ему надо уйти с солнца. При этом нужно именно зайти в помещение, так как солнечные лучи попадают и в тень на улице, заверила Галлямова. Дерматолог считает, что лучшим средством от солнечных ожогов является пантенол.

Он успокаивает кожу, снимает воспаление. Его можно использовать, пока есть ощущение жара и кожа красная. Ограничений по количеству нанесений нет, — уточнила медик.

Ранее дерматолог Зоя Константинова объяснила, что цифры 30, 45, 50, написанные на упаковках солнцезащитных кремов, означают то, сколько времени человек может находиться на солнце перед тем, как нанести уходовое средство повторно. Она отметила, что в случае с SFP 60 повторно наносить крем нужно через 1,5–2 часа.