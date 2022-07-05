Дерматолог рассказал, как сушить волосы без последствий для здоровья Трихолог Козлова назвала действенный способ сушки волос без вреда для здоровья

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Врач дерматолог и трихолог Наталья Козлова поделилась советом, как правильно сушить волосы без последствий для них и головы в целом. По ее словам, наиболее грамотным средством для сушки волос является фен, однако важно уметь им правильно пользоваться, передает «АиФ».

Как заявляет Козлова, в результате естественной сушки локоны волос могут набухнуть из-за влаги, что может привести к еще большим последствиям, чем стандартная сушка феном.

Доказано, что использование фена на корректном расстоянии и при правильной температуре может причинить куда меньше вреда, чем сушка волос воздухом. Это объясняется тем, что при контакте с водой локоны набухают. Чем дольше происходит такой процесс, тем большее давление оказывается на полезные белки, поддерживающие целостность волос. Это может привести к еще большим проблемам, — утверждает врач.

В качестве альтернативы она предлагает следующий способ: необходимо дать волосам самостоятельно выдохнуть примерно на 70-80%, после чего использовать фен, включив самую холодную температуру и обдувая волосы на расстоянии 5-6 см.

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