Дерматолог объяснила, чем опасен гель-лак для ногтей Дерматолог Ворожбит: длительное использование гель-лака истончает ногти

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Длительное использование гель-лака приводит к истончению ногтей, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-дерматовенеролог Светлана Ворожбит. По ее словам, покрытие важно вовремя снимать, иначе оно навредит ногтевой пластине.

Долгий контакт с химическими веществами <...> истончает ногти. Они становятся хрупкими, ломкими и начинают чаще скалываться. Кроме того, может начаться расслоение ногтей, а на самой пластине могут появляться белые пятна, — пояснила врач.

Кроме того, входящие в состав гель-лаков формальдегидные смолы, консерванты, производные метакриловой кислоты и другие добавки могут стать причиной таких неприятностей, как аллергическая реакция, контактный дерматит и экзема. По словам специалиста, для здоровья ногтей гель-лак не рекомендуется носить дольше трех недель

Максимальный срок носки гель-лака желательно ограничить тремя неделями. Это связано с отрастанием ногтя и смещением центра тяжести к его свободному краю. Такое изменение архитектуры ногтей увеличивает давление на ногтевую пластину, она становится более уязвима к поломке, — рассказала эксперт.

Также, по ее словам, длительное ношение одного и того же покрытия может приводить к отслойкам ногтей, увеличивающим риск занесения грибковой инфекции.

Дерматолог посоветовала также с аккуратностью подходить к процедуре снятия гель-лака. Жидкости для его удаления содержат агрессивные растворители, такие как ацетон, который может пересушить ногтевую пластину и кожу и привести к появлению трещин. При спиливании лучше сохранить базовый слой лака, чтобы не травмировать ногти и не было чувства жжения или боли, порекомендовала врач.

Ранее москвичке расщепило ногти после маникюра — они начали слезать с пальцев вместе с покрытием через несколько дней после посещения салона красоты. Девушка потратила на восстановление ногтей десятки тысяч рублей и хочет взыскать с салона компенсацию через суд.