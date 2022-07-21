Дерматолог объяснил, как выявить опасную родинку Дерматолог Древаль дал советы, как отличить родинку от злокачественной меланомы

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Врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Дмитрий Древаль рассказал, как распознать на теле опасную меланому и не перепутать ее с обычной родинкой. По его словам, злокачественное новообразование можно определить по зуду и высыпаниям на его месте, а также по изменению его размера или кровотечению. Об этом медик рассказал изданию «АиФ».

Также специалист советует сравнить все имеющиеся родинки на теле и найти особенно отличающиеся — именно они могут являться опасными меланомами. Среди характеристик следует изучить размер родинок, их цвет и форму. Кроме этого Древаль отмечает, что поводом для обращения к врачу может стать «просвечивание» родинки — белесый ореол, который может сформироваться вокруг меланомы.

Как заявляет дерматолог, кроме стандартных для родинок зон, злокачественная опухоль может возникнуть под ногтями, а также на ступнях ног и кистях рук. При любом возникшем сомнении он рекомендует посетить специалиста.

Ранее британские онкологи из крупнейшей в мире независимой организации по исследованию рака Cancer Research рассказали про несколько способов определить рак кожи на вид. По словам экспертов, одним из симптомов является внезапное появление новой родинки или перерождение старой. Специалисты отметили, что меланома может выглядеть как плоское красное шелушащееся пятно.