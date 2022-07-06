Дерипаска сравнил госкапитализм с колхозами Миллиардер Дерипаска призвал забыть о госкапитализме, «как о колхозах»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Миллиардер Олег Дерипаска сравнил госкапитализм с плесенью и призвал оставить его в прошлом, как колхозы. Он призвал власти делать только те шаги, которые «не навредят частному сектору», а монополистический капитализм времен Советского союза бизнесмен назвал тупиковой моделью развития государства.

О нем нужно забыть, как о колхозах, пока эта плесень не разъела до конца Россию. Его доминирование провоцирует стагнацию, не давая целым отраслям по-настоящему развиваться, препятствуя конкуренции и повышая издержки для всех, — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

По его мнению, глобального экономического кризиса уже не избежать, но государство может поддержать российский бизнес и помочь ему вернуть деньги обратно в страну. Для этого, считает, Дерипаска, необходимо «декриминализировать предпринимательскую деятельность». Миллиардер предложил также освободить из-под стражи заключенных по экономическим статьям под залог.

Погасил претензии государства, обоснованные и доказанные в суде, — и продолжаешь работать. Либо внес залог и продолжаешь работать, пока идет следствие, — добавил бизнесмен.

Ранее Дерипаска заявил, что не видит экономических предпосылок для смены режима в стране. Он отметил, что оппозиция в лице Фридмана, Авена и Ходорковского «предпочли красивые европейские виды».

Он также предложил «начать поднимать Сибирь и Дальний Восток», добиться свободы для предпринимателей и «начать все заново», чтобы «вывести Россию из кризиса», вызванного санкциями Запада.