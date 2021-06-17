Миллиардер призвал Россию взять пример с нищей страны

https://static.news.ru/photo/9c6d140a-cf93-11eb-8819-96000091f725_660.jpg Олег Дерипаска Фото: instagram.com/oleg.deripaska

Центробанк должен активнее смотреть в сторону цифровых валют в качестве платёжного средства. Об этом заявил в своём Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска, приведя в пример латиноамериканскую страну.

Даже нищий Сальвадор, известный тем, что находится рядом с часто упоминаемым в бытовой жизни Гондурасом, осознал необходимость в цифровых валютах, — написал он.

Дерипаска напомнил, что Сальвадор признал биткоин как платёжное средство. Он сравнил нежелание Центробанка идти нога в ногу с развитием финансовых технологий с суеверием, а пресс-релизы о «развитии цифрового рубля» — с отписками.

Также он обвинил финансового регулятора в том, что тот «предпочитает закручивать гайки и обсуждать допуск подростков к торговле на бирже» вместо того, чтобы дать реальный фининструмент, обеспечивающий независимость во внешнеторговых расчётах.

Ранее Дерипаска назвал серьёзной проблемой России очень узкий рынок облигаций. Его расширение, по словам миллиардера, будет первым шагом к свободе предпринимательства, а затем представители малого и среднего бизнеса сами станут двигателями перемен.