https://static.news.ru/photo/a4acacc0-5339-11ea-959c-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска Фото: World Economic Forum/flickr.com

Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал заявления Минфина США о том, что он занимается отмыванием денег для президента РФ Владимира Путина и его окружения, «бездоказательными обвинениями».

Утверждение американского ведомства в своей статье процитировала газета The Financial Times. В ответ Дерипаска написал письмо в редакцию издания, в котором заявил, что публикация оставила у него «странное и глубоко неприятное впечатление», передаёт «Медуза».

Мне эта диковатая статья, в которой тиражируются безответственные обвинения, кажется непрофессиональной и неэтичной, — гласит послание олигарха.

Дерипаска заявил, что обвинения, озвученные Минфином США, бездоказательны и основаны «голословных утверждениях и необоснованных сообщениях СМИ прошлых лет».

Ранее NEWS.ru писал о том, что британская газета Financial Times разместила на своём сайте письмо российского бизнесмена Олега Дерипаски, в котором он резко осуждает статью о его предполагаемой причастности к отмыванию денег