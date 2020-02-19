Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал заявления Минфина США о том, что он занимается отмыванием денег для президента РФ Владимира Путина и его окружения, «бездоказательными обвинениями».
Утверждение американского ведомства в своей статье процитировала газета The Financial Times. В ответ Дерипаска написал письмо в редакцию издания, в котором заявил, что публикация оставила у него «странное и глубоко неприятное впечатление»,
Мне эта диковатая статья, в которой тиражируются безответственные обвинения, кажется непрофессиональной и неэтичной, — гласит послание олигарха.
Дерипаска заявил, что обвинения, озвученные Минфином США, бездоказательны и основаны «голословных утверждениях и необоснованных сообщениях СМИ прошлых лет».
Ранее NEWS.ru писал о том, что британская газета Financial Times разместила на своём сайте письмо российского бизнесмена Олега Дерипаски, в котором он резко осуждает статью о его предполагаемой причастности к отмыванию денег
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