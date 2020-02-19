https://static.news.ru/photo/20a6beb8-5332-11ea-a771-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска Фото: World Economic Forum/flickr.com

Британская газета Financial Times разместила на своём сайте письмо российского бизнесмена Олега Дерипаски, в котором он резко осуждает статью о его предполагаемой причастности к отмыванию денег. 14 февраля издание опубликовало материал, где утверждалось, что Дерипаска попал под санкции из-за помощи в отмывании денег, которую он якобы оказывал президенту РФ Владимиру Путину.

В вашей статье и её заголовке слепо повторяются не имеющие под собой основания обвинения, которые я оспариваю в американских судах. Обвинения, которые, как вы прекрасно знаете, не подкреплены какими бы то ни было доказательствами, — говорится в письме Дерипаски.

Он назвал эту статью «непрофессиональной и неэтичной» и выразил уверенность, что она будет способствовать только появлению новой волны публикаций, которые OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) сможет использовать, чтобы оправдать свою «ущербную и лицемерную санкционную политику».

Как писал NEWS.ru, ранее Дерипаска заявил, что обвинения управления Минфина США по контрою за иностранными активами (OFAC) против него голословны. Своё дело он называет нарушением прав человека и попыткой использовать юридическую систему в политических целях. При этом обвинения касаются сотен тысяч людей, которые работают в компаниях Дерипаски в России и мире. А статью Financial Times, которая пересказывает обвинения OFAC, он назвал «перепевом лживых доводов американских бюрократов».