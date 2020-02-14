https://static.news.ru/photo/9369da7a-4f22-11ea-8db2-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска (слева) Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал обвинения управления Минфина США по контрою за иностранными активами (OFAC). По его словам, эта информация не соответствует действительности.

Он уверен, что обвинения против него голословны, передаёт «Газета.ru».

Это просто слухи и сплетни, приведённые без единого доказательства — их отклонил бы любой суд в мире, — подчеркнул он.

Своё дело он называет нарушением прав человека и попыткой использовать юридическую систему в политических целях. При этом обвинения касаются сотен тысяч людей, которые работают в компаниях Дерипаски в России и мире.

Также предприниматель прокомментировал материал Financial Times, который пересказывает обвинения OFAC, и подтвердил их подлинность.

Статья Financial Times — просто перепев лживых доводов американских бюрократов, — заключил он.

Как писал NEWS.ru ранее, издание Forbes опубликовало рейтинг российских предпринимателей, чьё состояние больше всех уменьшилось за последние десять лет. Лидером списка стал Олег Дерипаска. Он потерял $6,7 млрд: с 2010 года по конец 2019 года его состояние упало с $10,7 млрд до $4 млрд.