Депздрав Москвы опроверг смерть ребёнка от коронавируса

https://static.news.ru/photo/61ee6986-9769-11ea-8150-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о смерти ребёнка от коронавируса в Морозовской больнице. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия и специализированных тестов.

В департаменте отметили, что ребёнок поступил в больницу 12 мая с диагнозом «периостит нижней челюсти на фоне хронического периодонтита зубов».

Болевой синдром в течение двух недель. До этого за медицинской помощью родители не обращались. В больнице была проведена экстренная операция, удалено гнойное отделяемое, после операции состояние нормализовалось, — говорится в сообщении.

Однако через три часа его состояние ухудшилось, он был переведён в состояние септического шока, вызвавшего отёк мозга.

Ранее ряд СМИ опубликовали сообщения о смерти ребёнка от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как писал NEWS.ru, несмотря на то что большую часть от общего числа заразившихся коронавирусом в России составляют совершеннолетние в возрасте до 65 лет, в последнее время растёт доля инфицированных детей, рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.