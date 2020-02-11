https://static.news.ru/photo/e613f200-4ce9-11ea-a7fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: КПРФ В КАРЕЛИИ/vk.com

В Законодательном собрании Карелии назвали провокацией демарш местного пенсионера, который вручил депутатам два рулона туалетной бумаги. Таким образом мужчина выразил «народную благодарность» за индексацию ветеранских выплат, составившую 21 рубль.

Чтобы сделать такой подарок, пожилой мужчина специально пришёл на заседание заксобрания и произнёс короткую, но пламенную речь с трибуны. Однако этот жест не оценил один из авторов законопроекта об индексации выплат Леонид Лиминчук.

Скудность политической аргументации заменяется токсичными формами непарламентских маскарадов, — цитирует депутата «Газета.ru».

Вместе с тем он отметил, что вопрос о величине выплат остаётся открытым. Определяя величину прибавки, местные парламентарии взяли за основу федеральную методику индексации и применили её без адаптации к местным реалиям, пояснил Лиминчук.

Цифры увеличения — это средняя температура по больнице. Мы распределили всем без учёта реальных доходов и состояния лиц, получающих такие выплаты, — признал депутат.

В ближайшее время будет обсуждаться вопрос выработки реального механизма дифференцированного подхода, заверил он.

Ранее NEWS.ru писал, что пересмотреть компенсации за проезд в транспорте и пользование услугами связи Конституционный суд Карелии обязал власти в конце 2019 года. До этого сумма не менялась 12 лет. Однако индексация составила всего 21 рубль, что равняется официальной инфляции. Именно это и послужило причиной столь необычного подарка от «благодарных жителей» депутатам заксобрания.