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Депутаты приняли закон об оперативном повышении пенсий

14:39, 04 марта 2022
Депутаты приняли закон об оперативном повышении пенсий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Госдума приняла закон, в соответствии с которым правительство России получает право в оперативном порядке повышать пенсии и доплаты, а также принимать решения об индексации, передаёт РИА Новости. Документ был внесён кабмином в нижнюю палату парламента накануне.

В соответствии с действующим законодательством, у правительства есть возможность проводить индексацию пенсий только один раз в год. Принятие закона предоставляет возможность проведения дополнительной индексации.

Документ также расширяет полномочия кабмина в текущем году. Так, он сможет определять особенности исчисления и установления МРОТ, размера прожиточного минимума в целом по стране на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Кроме того, правительство будет вправе определять особенности правового регулирования в сфере социальной помощи и предоставления в её рамках услуг, гарантий и выплат.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о мерах антикризисной поддержки бизнеса и граждан в условиях санкций. Депутаты также проголосовали за документ о новых кредитных каникулах для физических лиц и МСП и за закон о проведении амнистии капиталов.

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