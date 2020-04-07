Депутату Мосгордумы подтвердили коронавирус

https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Член Московской городской думы Михаил Тимонов рассказал о результатах своих анализов на коронавирус. По его словам, один из тестов дал положительный результат.

Об этом ему сообщили в частной клинике, врачи которой брали анализ. При этом результаты теста, сделанного 3 апреля, отрицательные.

Пока основная версия та, что если вторничный тест «Медси» действительно положителен, то это означает, что я в лёгкой форме (поскольку первый раз болел короной ещё в январе) добаливал во вторник, и уже совершенно излечился к моменту повторного тестирования в пятницу, — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи выявили самую незащищённую от коронавируса категорию людей. Согласно отчёту китайских медиков, COVID-19 наиболее опасен для мужчин старше 50 лет, страдающих хроническими заболеваниями.