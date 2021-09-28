Депутат заявила о возможном возвращении старого пенсионного возраста

Депутат Госдумы, профессор экономики Оксана Дмитриева заявила, что правительство России может обратить вспять пенсионную реформу. Таким образом, не исключено, что старый пенсионный возраст может быть возвращён. Её слова приводит MK.ru.

Депутат заметила, что в период пандемии правительство помогало различным слоям населения — семьям с детьми, молодёжи, однако про пенсионеров, почему-то, «забыли». Разные фракции предлагали свои варианты решения проблемы, однако эти инициативы отвергались. Тем не менее, предполагается, что в ближайшее время ситуация изменится.

Определённые надежды есть. Пенсионная тема в минувшую избирательную кампанию была чуть ли ни самой главной и обсуждаемой, — поведала экономист.

Если говорить о том, где взять денег на возвращение к прежним показателям, то специалист пояснила, что в бюджете есть на это средства. По её словам, потребуется около 800 млрд рублей, однако увеличение пенсионного возраста во время пандемии подвергает опасности жизни пожилых людей. К тому же, имеется ещё ряд факторов, говорящих в пользу возврата прежнего возраста выхода на пенсию.

Экономии от повышения пенсионного возраста, на которую рассчитывали, не произошло. Зато в обществе резко обострились разные социальные явления, — добавила Дмитриева.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что средний размер страховых пенсий россиян увеличится к 2024 году до 20 тысяч рублей.