Депутат Разворотнева призвала определить понятие ветхого жилья

Властям нужно определить термин «ветхое жильё» и решить, как обслуживать многоквартирные дома, относящиеся к таковому, сообщила «Парламентской газете» депутат Госдумы Светлана Разворотнева. Она также заметила, что исходя из Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства, 7% жилого фонда России изношены более чем на 70%.

Приказ Минстроя, определивший критерии ветхости домов, — это шаг в правильном направлении, но в этом вопросе нужны более существенные решения. Пока понятие «ветхое жильё» — скорее литературная форма, чем указание на то, что и как делать с такими домами, — сказала Разворотнева.

Она добавила, что управляющие компании не могут собрать достаточно средств на содержание ветхих домов. Их капитальный ремонт требует больше денег. Эти вопросы должно решать государство.

Ранее Минстрой России утвердил критерии, определяющие дополнительную категорию ветхого жилого фонда — дома, ограниченно годные для проживания. Жить в них допускается лишь при условии постоянного мониторинга технического состояния и усиления или восстановления конструкций в случае необходимости.