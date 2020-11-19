Депутат предложил наказывать за превышение скорости на один километр в час

https://static.news.ru/photo/c01bd760-2b0b-11eb-bc8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Водителей необходимо штрафовать за любое превышение скорости, даже на один километр в час. Такого мнения придерживается член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев.

Депутат пояснил, что даже такое незначительное превышение уже является нарушением ПДД. Если бы водитель допустил его при сотруднике ГИБДД во время сдачи экзамена, то права он бы не получил.

Парламентарий отметил, что нарушение скоростного режима является самым значительным фактором ДТП. Отмена 20-километрового порога и ужесточение наказания могут заметно изменить ситуацию с безопасностью на дорогах.

Нужно ещё раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти, — цитирует депутата РИА Новости.

Он также добавил, что злостными нарушителями ПДД следует считать не тех водителей, которые не платят штрафы, а систематически нарушающих скоростной режим.

В настоящее время водителей в России штрафуют за превышение скорости на 20 и более километров в час. Идею снижения этого порога до 10 километров в час в МВД не поддерживают.

Ранее NEWS.ru писал, что на превышение скорости приходится 58% всех нарушений ПДД в Москве. В целом по России это также самое «популярное» нарушение. За девять месяцев текущего года зафиксировано 95,9 млн таких случаев.