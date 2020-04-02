Депутат посоветовал россиянам смириться с новыми условиями жизни

https://static.news.ru/photo/1c655494-755c-11ea-8c85-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Жителям России стоит смириться с той ситуацией, в которой они оказались из-за пандемии коронавируса, считает глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По мнению парламентария, продление «каникул», на которые россияне отправились до 30 апреля, — оправданная мера, что стало ясно по итогам первой недели всеобщей обязательной самоизоляции.

Надо смириться с тем, что мы живём в таких условиях. Нужно мобилизоваться, нужно соблюдать все предписанные рекомендации, нужно ответственно подходить к своим действиям, — посоветовал депутат в интервью RT.

Как писал NEWS.ru ранее, две трети россиян в нынешней ситуации оказались без накоплений, при этом большинству жителей мегаполисов, у кого деньги в кубышке есть, хватит их в случае потери ежемесячных доходов максимум на полгода.