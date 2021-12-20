Депутат-пенсионер обвинила детей в нелюбви к русским сказкам

Российских детей обвинили в нелюбви к русским сказкам. Об этом рассказала депутат Государственной думы Нина Останина. По её словам, более 60% детей в возрасте от 7 до 14 лет не смогли вспомнить ни одной сказки русских писателей. Об этом сообщает URA.RU.

Как председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, выразила обеспокоенность, что более 60% детей в возрасте от 7 до 14 лет не смогли вспомнить ни одной народной сказки или сказки русских писателей. Зато с готовностью назвали иностранные сказки в варианте голливудской продукции, — заявила Останина.

Она также отметила, что 61% российских выпускников школ хотели бы учиться за рубежом. А 53% подростков хотят навсегда уехать из России. Парламентарий назвала ситуацию тревожной, по её мнению, это говорит о пробелах в воспитании детей. В качестве меры она предложила вернуть «воспитательную компоненту» в российские школы и вузы, при этом народная избранница не уточнила, о чём идёт речь.

Ранее сообщалось, что новый фильм «Человек-паук. Нет пути домой», который вышел в российский прокат 15 декабря, по предварительным данным, стал рекордсменом в РФ и странах СНГ, собрав 1 млрд 58 млн рублей за минувшие выходные. Главные роли в картине исполнили Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч и Зендея.