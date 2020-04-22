Депутат оценил расширение полномочий полиции

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Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал законопроект правительства о расширении полномочий полиции. По его словам, эта инициатива направлена на обеспечение безопасности россиян.

Но уверен, что новые полномочия обусловлены правоприменительной практикой. Сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с ситуациями, когда от них требуется очень быстрое принятие решений, от которых зависят жизни людей, передаёт «Парламентская газета».

Полицейские не должны думать о том, что будет, если они разобьют стекло в машине и спасут оставленного там ребёнка, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, правительственный законопроект предлагает разрешить полицейским вскрывать автомобили, выставлять оцепление жилых домов, ограждать места проведения массовых мероприятий, а также осуществлять личный досмотр граждан и их вещей.