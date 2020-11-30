Депутат Милонов вылечился от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f2ece67a-32fe-11eb-b223-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов выздоровел от COVID-19 и на следующей неделе планирует вернуться на работу.

Виталий Валентинович вылечился от коронавируса, сдал необходимый тест, который показал отсутствие болезни, — рассказали РИА Новости в аппарате парламентария.

Там добавили, что самочувствие депутата удовлетворительное. Он соблюдает все рекомендации медиков для скорейшего возвращения в норму.

Милонов заразился коронавирусом в середине ноября. Парламентарий почувствовал недомогание, у него поднялась температура и пропало обоняние. Депутат предположил, что мог заразиться во время доставки продуктов врачам и выздоравливающим.

Позднее Милонов отметил, что чувствует себя относительно хорошо и поэтому не видит необходимости в компьютерной томографии. Он также предположил, что в ближайшее время его тест на COVID-19 будет отрицательным.

Как писал NEWS.ru, депутат раскритиковал продажу в Интернете новогодних украшений в тематике коронавируса. Он предложил ограничить продажу таких игрушек, отметив, что они могут обидеть людей, чьи близкие стали жертвами опасного заболевания.

За минувшие сутки в России зафиксировано 26,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из больниц выписаны 17,2 тысячи пациентов, скончались — 368. Всего с начала пандемии в стране заболели более 2,2 млн человек. Из них выздоровели свыше 1,7 млн. Жертвами инфекции в России стали почти 40 тысяч человек.