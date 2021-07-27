Депутат ЛДПР отказался от своего призыва атаковать Украину

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин заявил, что не призывал к войне с Украиной. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

По словам парламентария, воинствующих заявлений в его словах не было.

Что касается таких заявлений: я их просто не делал. Возьмите первоисточник и посмотрите, — сказал Шерин.

Ранее на YouTube-канале «ЛДПР-ТВ» Шерин предложил нанести превентивные удары по Украине, чтобы потом не пришлось «останавливать врага под Москвой». Он также сравнил Украину с медведем, которую Запад «кормит» «антироссийскими диалогами», и процитировал слова президента России Владимира Путина о том, что если драка неизбежна, нужно бить первым.

Кроме того, Шерин заявил, что в случае агрессии Россия будет действовать оперативно и жёстко и Украину необходимо от этого предостеречь. Он считает, что Россия не должна игнорировать сообщения о возможной подготовке киевскими властями наступления на самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.