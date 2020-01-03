Генеральный директор телеканала «СТС-Ижевск» и депутат ижевской городской думы Альфред Зиннатуллин принёс извинения перед жителями Ижевска за прерванное новогоднее обращение президента Владимира Путина. Он назвал произошедшее техническим сбоем.
По его словам, причины произошедшего будут выяснены,
Несмотря на то что «СТС-Ижевск» — это частный, кабельный, аналоговый эфирный телеканал, я, как и наши телезрители, считаю, что случившая ситуация недопустима, — подчеркнул он.
Парламентарий добавил, что на телеканале проходит внутренняя проверка в связи с инцидентом.
Как писал NEWS.ru, Зиннатуллин в новогоднюю ночь поздравил сограждан с праздником, прервав в телеэфире речь Путина.
При этом меньше половины россиян заявили, что для них имеет значение, о чём именно говорит в своей поздравительной новогодней речи глава государства.
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