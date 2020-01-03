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Первый канал стал лидером по количеству аудитории в новогоднюю ночь, на втором месте — телеканал «Россия 1». Об этом свидетельствуют предварительные данные исследовательской компании Mediascope. Официальные цифры будут представлены 9 января.

Как сообщает РБК, большинство жителей крупных городов провожали старый и встречали новый год под программы Первого канала, который стал лидером не только за эфирные сутки, но и в отдельно взятые...