Депутат Госдумы рассказал о коллеге-миллиардере

https://static.news.ru/photo/81668a18-60aa-11eb-a707-fa163e074e61_660.jpg Сергей Сопчук Фото: zspk.gov.ru

Депутат Госдумы Александр Старовойтов дал характеристику своему коллеге Сергею Сопчуку, у которого были конфискованы активы на 38,5 млрд рублей. По его словам, парламентарий-миллиардер ничем не выделялся и нечасто выступал на заседаниях.

Совершенно не создавал никакого впечатления — ни положительного, ни отрицательного. То есть обычный, нормальный среднестатистический депутат, — сказал Старовойтов радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что по виду Сопчука нельзя было предположить обладание какими-то активами. Парламентарий также затруднился вспомнить содержание немногочисленных выступлений Сопчука на заседаниях.

Как ранее писал NEWS.ru, Сопчук в 2011–2020 годах владел компанией, имеющей лицензии на разработку золотоносных месторождений «Салют» и «Приморское». Там запасы золота составляют 7828 кг, а серебра — 773 кг. Их общую стоимость оценили в 38,5 млрд рублей. Однако полные и достоверные сведения об источниках своего дохода Сопчук не предоставлял, поскольку незаконно занимался предпринимательской деятельностью. В связи с этим активы были изъяты и обращены в доход государства.