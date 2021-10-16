Депутат Госдумы пожаловался на снижение пенсий и льгот в России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила URA.RU, что размер льгот и выплат с каждым годом снижается, так как их рост ниже фактической инфляции. Она добавила, что для тех, кто находится на пенсии и не работает, пенсия тоже должна расти чуть быстрее, чем это происходит сейчас.

Абсолютная помощь всё ниже и ниже с каждым годом. Поэтому важно предусмотреть в нашем законодательстве индексацию всех мер социальной поддержки, всех социальных выплат на фактическую инфляцию, — заявила Стенякина.

При этом она отметила, что минимальный размер оплаты труда также важно увеличить, потому что от его уровня напрямую идёт расчёт всех остальных мер социальной поддержки и льгот для граждан. Она уточнила, что рост должен быть обеспечен уже со следующего года.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Казахстана Серик Шапкенов отчитался о размерах пенсии в республике. Всего в стране 2,2 млн пенсионеров. В среднем пенсия в Казахстане на данный момент составляет 99 857 тенге, или 16,6 тысячи рублей. При этом базовая выплата равна 31 083 тенге (5,1 тысячи рублей), а солидарная — 68 774 тенге (11,4 тысячи рублей).

Министерство труда и соцзащиты Белоруссии ещё в мае рассказало, что пенсии в стране повысили на 3% и теперь в среднем выплата составляет 512 белорусских рублей (14,8 тысячи рублей).