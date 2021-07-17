Депутат Госдумы оценил перспективу введения «четырёхдневки»

Вопросы о перспективах перехода на четырёхдневную рабочую неделю обсуждаются уже третий год. При этом каких-то конкретных решений так и не принимается. Об этом сообщил в своём Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Все эти опросы по «четырёхдневке» скорее реклама сервиса, чем попытка нарисовать объективную картину, — отметил Нилов.

Кроме того, политик сообщил, что даже официальных распоряжений на проработку подобной инициативы так и не было, как и намёков на возможную законодательную инициативу. Получается, что кроме разговоров на сегодняшний день более ничего не проводилось, а следовательно вопрос всё ещё неактуален.

В свою очередь Нилов предложил провести опрос о том, сколько работающих граждан планируют пойти на выборы и кто за какую партию будет голосовать.

Ранее россияне высказались об идее четырёхдневной рабочей недели. Треть россиян не поддерживают эту инициативу, боясь возможного сокращения доходов.