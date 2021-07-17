16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Депутат Госдумы оценил перспективу введения «четырёхдневки»

13:05, 18 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Вопросы о перспективах перехода на четырёхдневную рабочую неделю обсуждаются уже третий год. При этом каких-то конкретных решений так и не принимается. Об этом сообщил в своём Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Все эти опросы по «четырёхдневке» скорее реклама сервиса, чем попытка нарисовать объективную картину,отметил Нилов.

Кроме того, политик сообщил, что даже официальных распоряжений на проработку подобной инициативы так и не было, как и намёков на возможную законодательную инициативу. Получается, что кроме разговоров на сегодняшний день более ничего не проводилось, а следовательно вопрос всё ещё неактуален.

В свою очередь Нилов предложил провести опрос о том, сколько работающих граждан планируют пойти на выборы и кто за какую партию будет голосовать.

Ранее россияне высказались об идее четырёхдневной рабочей недели. Треть россиян не поддерживают эту инициативу, боясь возможного сокращения доходов.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео