Депутат извинился за «перелёт через мост» и обвинил во всём водителя

В Санкт-Петербурге машина депутата Госдумы Михаила Романова перескочила через Благовещенский мост, который начал разводиться. Мужчина рассказал, что это было решение водителя, а сам он заснул, передаёт «Фонтанка».

BMW остановили сотрудники ГИБДД на стороне Васильевского острова, на водителя оформили протокол за выезд на встречную полосу, ему грозит лишение прав, так как он уже совершал такое нарушение.

Романов заявил, что никто не избегал ответственности. Когда остановили машину, он попросил составить на водителя протокол.

Что касается перелёта через мост. Заграждения на нём не стояли, на светофоре был мигающий красный. Так что перелёт через мост — это фантазии. После переезда мост развёлся минут через 5. Водитель не камикадзе и не планировал совершать никаких полётов. Но правонарушение, конечно, есть. Водитель понесёт ответственность. Приношу свои извинения, — сказал депутат.

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