Дептранс Москвы: агрегаторы такси должны отвечать за водителей

https://static.news.ru/photo/99ba6e58-fff8-11ea-8d78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Агрегаторы такси должны нести ответственность за своих водителей. Об этом заявили в департаменте транспорта Москвы.

Одна из основных причин ДТП с такси — это передача заказов агрегаторами водителям, которые больше 8, 10, 14 часов находятся за рулём. Агрегаторы прекрасно понимают, что переработки — это небезопасно, но всё равно подключают таких таксистов. Им выгодно, когда на дорогах как можно больше машин, — цитирует РИА Новости сообщение столичного дептранса.

В ведомстве считают, что нужно защищать простых таксистов, они достойны получать на уровне или больше профессиональных водителей городского перевозчика — Мосгортранса.

Кроме того, работодатель должен обеспечивать водителям такси такие социальные гарантии, как страховку и пенсию.

Агрегаторы должны нести за своих водителей такую же ответственность, как и таксомоторные парки, в том числе за их трудоустройство и все официальные выплаты, чтобы обеспечивалась максимальная безопасность поездок, — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что в данное время наибольшее число прав — у агрегаторов, а должно быть у водителей и пассажиров. Поэтому необходима гарантированная защита водителей и пассажиров от любых ситуаций.

Ранее NEWS.ru писал, что государственно-правовое управление президента РФ в четвёртый раз дало отрицательный отзыв на законопроект о регулировании работы агрегаторов такси. Причиной названо несоответствие требований документа социально-экономической обстановке в России и игнорирование авторами замечаний и предложений, которые поступали от ряда ведомств. В замечаниях юристов ГПУ, в частности, подчёркивается, что предложение авторов документа об обязательной установке в такси тахографов, таксометров и онлайн-касс противоречит мерам, которые государство принимает для поддержания транспортной отрасли в условиях пандемии коронавируса. Законопроект рекомендовано снова проработать и согласовать с соответствующими ведомствами.