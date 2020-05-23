Проект закона о такси отвергнут в администрации президента

https://static.news.ru/photo/43891760-9e54-11ea-aedd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственно-правовое управление президента РФ (ГПУ) в четвёртый раз дало отрицательный отзыв на законопроект о регулировании работы агрегаторов такси. Причиной названо несоответствие требований документа социально-экономической обстановке в России и игнорирование авторами замечаний и предложений, которые поступали от ряда ведомств.

Законопроект был внесён в Госдуму ещё в июне 2018 года депутатами от «Единой России» и прошёл только первое чтение, сообщает РИА Новости.

В замечаниях юристов ГПУ, в частности, подчёркивается, что предложение авторов документа об обязательной установке в такси тахографов, таксометров и онлайн-касс противоречит мерам, которые государство принимает для поддержания транспортной отрасли в условиях пандемии коронавируса. Законопроект рекомендовано снова проработать и согласовать с соответствующими ведомствами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что департамент транспорта Москвы обратился в прокуратуру с просьбой проверить сервис премиум-такси Wheely на предмет невыполнения указа мэра Сергея Собянина. Документ подразумевает, что премиальные и люксовые такси могут вернуться к работе при предоставлении информации о водителе и местонахождении автомобиля в единую навигационную систему, чего сервис пока не выполнил.