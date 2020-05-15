Дептанс просит прокуратуру проверить сервис Wheely

Департамент транспорта Москвы обратился в прокуратуру с просьбой проверить сервис премиум-такси Wheely на предмет невыполнения указа мэра Сергея Собянина.
Указ мэра подразумевает, что премиальные и люксовые такси могут вернуться к работе в период самоизоляции при предоставлении информации о водителе и местонахождении автомобиля в единую навигационную систему.
Сервис премиум-такси Wheely до сих пор не выполнил требования указа мэра и не предоставил информацию о передвижении своих автомобилей, в отличие от других участников рынка — «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Gett, которые соблюдают существующие требования для всех классов автомобилей, — сообщили в пресс-службе департамента.
Там также отметили, что в условиях пандемии водители должны регулярно отчитываться о санитарном состоянии автомобиля.
Как ранее писал NEWS.ru, в Москве после запрета на фоне пандемии коронавируса возобновил свою работу сервис заказа премиальных машин с водителем Wheely. Также в столице предоставлять услуги по премиальному тарифу снова стали Gett и «Яндекс.Такси». Об этом журналистам рассказали представители компаний.
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