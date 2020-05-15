Дептанс просит прокуратуру проверить сервис Wheely

https://static.news.ru/photo/f583e012-96bb-11ea-b94a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент транспорта Москвы обратился в прокуратуру с просьбой проверить сервис премиум-такси Wheely на предмет невыполнения указа мэра Сергея Собянина.

Указ мэра подразумевает, что премиальные и люксовые такси могут вернуться к работе в период самоизоляции при предоставлении информации о водителе и местонахождении автомобиля в единую навигационную систему.

Сервис премиум-такси Wheely до сих пор не выполнил требования указа мэра и не предоставил информацию о передвижении своих автомобилей, в отличие от других участников рынка — «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Gett, которые соблюдают существующие требования для всех классов автомобилей, — сообщили в пресс-службе департамента.

Там также отметили, что в условиях пандемии водители должны регулярно отчитываться о санитарном состоянии автомобиля.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве после запрета на фоне пандемии коронавируса возобновил свою работу сервис заказа премиальных машин с водителем Wheely. Также в столице предоставлять услуги по премиальному тарифу снова стали Gett и «Яндекс.Такси». Об этом журналистам рассказали представители компаний.