Деньги на «чуде»: как обманывают в центрах репродуктивных технологий Мошенники в белых халатах запугивают несуществующими диагнозами, а затем предлагают дорогое лечение

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В России по статистике каждая пятая пара бесплодна. В 30% случаев зачать ребенка не удается из-за проблем с репродуктивным здоровьем у женщины. В 30% случаев причиной становятся нарушения у мужчины, еще в 30% случаев расстройства имеются у обоих партнеров. Чтобы стать родителями, многие пары готовы на все — платить большие деньги, подвергать себя сложным медицинским манипуляциям. Пока одни находятся в постоянном ожидании чуда, другие умело на этом зарабатывают. NEWS.ru ознакомился с подобными историями и спросил у юристов, как можно наказывать медицинских мошенников.

Рассказ Валерии из Новосибирска (имя изменено)

(Женщина побывала на приеме у врача-гинеколога с 40-летним стажем. Фамилия доктора известна многим жителям Новосибирска и соседних регионов. Она основатель престижной сети гинекологических клиник в городе).

Доктор вышла в коридор, я обратила внимание на ее туфли. Модельные лодочки на платформе ярко-лилового цвета, с какими-то синими и фиолетовыми вставками. В тандеме с белым халатом такая обувь смотрелась странно. Как резиновые сапоги с бальным платьем.

Врач пригласила меня в кабинет. Я зашла в предвкушении. Лучший гинеколог в городе, доктор медицинских наук, заслуженный врач России… сотни восторженных отзывов в интернете. Была уверена — светило медицины решит мою давнюю проблему: бесплодие неясного генеза. У неё за спиной стоял стеллаж, заставленный фотографиями младенцев. Насколько я поняла, это ее внуки. А может, и дети благодарных пациентов.

Около часа доктор собирала анамнез. От чего умер мой дедушка, делала ли аборты моя мать, сколько у меня было мужей. Наконец, дело дошло до вредных привычек. Я честно призналась, что курю с 17 лет, но в последние три года перешла на электронные сигареты. В этот момент доктор начала меня журить, как школьницу, которую поймали с сигаретой за гаражами. И откровенно наседать.

Она сообщила, что с таким стажем потребления никотина шансы забеременеть очень низкие. Надо срочно бросать. Для устрашения врач рассказала историю своей знакомой. Та курила, и в 36 ее яичники оказались нежизнеспособны. Зачать ребенка естественным способом она не могла. Но врачи ее клиники совершили чудо. Терапия, операции, уколы. Репродуктивные органы «заработали», женщина родила младенца, но потом все равно почему-то умерла. Это был уже «первый звоночек», но тогда я внимания на это не обратила.

У меня на руках было свежее УЗИ малого таза из другой клиники. Доктор взглянула на него мельком. После осмотра она заявила, что результаты исследования вызывают у нее сомнения. И безапелляционно сообщила, что я прямо сейчас иду на новое УЗИ. Врач с аппаратом меня уже поджидает в соседнем кабинете. Доктор даже на спросила, есть ли у меня деньги на эту манипуляцию (около 3500 рублей) и какой у меня день менструального цикла. Был 20-й. Ни один нормальный врач в этот период не проводит подобных исследований.

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В кабинете УЗИ мне сообщили две новости. Одну — плохую, другую — очень плохую. Оказалось, что фолликулов (структурная единица яичника; состоит из яйцеклетки в зачаточном состоянии, окруженной слоем эпителиальных клеток. — NEWS.ru) в моих яичниках мало. Четыре в одном и один — в другом. При норме шесть — девять в моем возрасте. К тому же нашли эндометриоидную кисту в яичнике.

Я прошла в кабинете к доктору. Заметила, что на ее столе появился микрокалькулятор. Доктор заявила, что пытаться зачать ребёнка естественным способом мне уже бесполезно. «Вы только время потеряете. Столько пытались, но ничего не вышло же». Она постоянно повторяла — вы курите, вы угробили своё здоровье, сами виноваты.

Врач перечислила все виды репродуктивных услуг, которые предлагает клиника. Например, заморозить яйцеклетки или искусственное оплодотворение. Она намекала на то, что медлить нельзя. Называла цены. От 150 тысяч и выше. Меня шокировала фраза: «ну ЭКО, конечно, дорого, но что делать». До этого момента у меня даже мыслей не было об искусственном оплодотворении, ведь показаний-то нет.

Также доктор сообщила, что мне требуется срочная операция. Найденная киста, якобы, вот-вот лопнет. И тогда я вообще лишусь всех репродуктивных органов разом. На вопрос, почему в других клиниках новообразование у меня никто не находил, она ответила, что-то вроде: все халтурят, одни мы молодцы.

Врач потянулась к калькулятору и защелкала по нему пальцами. Насчитала почти 200 тысяч — оперативное вмешательство, анестезия, терапия, пребывание в палате. Особенно меня поразила цена часового наркоза — 35 тысяч рублей. Даже в московских частных клиниках она в два раза ниже. Муж позже пошутил, что, видимо, доктор собралась меня обезболивать ударной дозой элитного алкоголя.

На следующий день я записалась на УЗИ в другой медицинский центр. Решила перепроверить диагноз. Исследование показало, что никакой кисты у меня нет и яичники в полном порядке. В одном и втором нашли по восемь фолликулов. Это хороший показатель. В другом медицинском центре мне выдали такое же заключение. Врачи предположили, что у меня была так называемая функциональная (временная) киста, которая в 99% случаев проходит самостоятельно. Оперировать ее не нужно.

Меня не отпускает мысль: если бы я согласилась на операцию без перепроверки диагноза, то отдала бы 200 тысяч ни за что, но даже бы не узнала об этом. Зато доктор, наверно, купила бы себе новые туфли.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не единичный случай

Можно было предположить, что произошедшее с Валерией — врачебная ошибка, досадное недоразумение, единичный случай. Но много похожих историй корреспондент NEWS.ru нашла на специализированном сайте, где публикуются отзывы. Все эти случаи происходили в том же медицинском учреждении.

Пользователь Catty Shark пришла к тому же врачу, которая так напугала Валерию. Ее также отправили на УЗИ на последних днях менструального цикла. После обследования врач сказал, что один яичник у нее почти не работает. К тому же у женщины нашли гидросальпинкс (нарушение проходимости фаллопиевых труб). Врач ей заявила, что нужна срочная и дорогостоящая операция. Ей необходимо вырезать одну из маточных труб.

Было сказано, все плохо, все срочно, операция через неделю, готовьте деньги. <...> Я шла в клинику здоровым человеком, а тут за 30 минут я стала практически бесплодной, еще и нуждающейся в срочной операции, — сообщает она.

На операцию она не пошла, а решила спросить второе мнение. Впоследствии диагноз не подтвердился. Трубы оказались проходимыми, а женщина — здоровой. Ей даже пришлось лечь на операцию в другом медицинском центре, чтобы убедится на 100% в ложности диагноза.

Пользователь с ником Z123456X сообщает, что у него и его жены нашли в этом же медцентре инфекционное заболевание и назначили дорогостоящее лечение. После чего супруги обследовались в других медицинских учреждениях, но диагноз не подтвердился.

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У нас с мужем трое детей. Больше я не хочу. Сейчас экономическая ситуация тяжелая. Этих бы прокормить. Прошлым летом у меня случилась задержка менструации. В начале списала все на усталость, смену погоды. Но утренняя тошнота, болезненность молочных желез указывали на беременность. Сделала тест — положительный.

Фото: Jeremy Maude/moodboard/Global Look Press

Я поплакала. Жалко делать аборт, но ситуация безвыходная. Пошла к врачу-гинекологу, чтобы та выписала направление на искусственное прерывание беременности. В кабинете врача случилось нечто странное. Доктор не дала и рта раскрыть. Сразу усадила в гинекологическое кресло. Осмотрела и заявила, что у меня огромная миома матки. Нужна срочная операция, иначе она переродиться в рак. Доктор сделала страшные глаза и начала грозить быстрой, но мучительной смертью. Я сама не поняла, как оказалась уже в коридоре и с направлением на дорогостоящую операцию.

Я где-то полчаса сидела у нее двери. Успокоилась, попила водички. Стучусь опять в кабинет.

— Доктор, а с беременностью-то что делать?

— С какой беременностью?

Врач извинилась и выписала направление на аборт. Его успешно провели. Уже после она сообщила, что миома матки у меня никуда не делась. По-прежнему нужна срочная операция. Я сходила на УЗИ в несколько других клиник. Диагноз не подтвердился. Подозреваю, что меня просто хотели развести на деньги.

Курение и бесплодие напрямую не взаимосвязаны

В беседе с NEWS.ru врач-гинеколог, онкогинеколог Наталья Лёвкина сообщила, что курение (в том числе электронных сигарет) не является 100-процентной гарантией женского бесплодия. Это всего лишь один из его факторов риска, далеко не первостепенный. Одни женщины курят всю жизнь, и проблем с фертильностью у них не возникает. На других пагубная привычка влияет негативно. Чтобы разобраться в конкретном случае, необходимы анализы.

Эндометриоидная киста — это очень серьезная и опасная патология, подтверждает Лёвкина. Исчезнуть самостоятельно она не может. При разрыве возникают серьезные риски для жизни и здоровья женщины. Но с функциональной кистой у нее мало общего. Они визуально отличаются, и перепутать их по УЗИ крайне сложно. Эндометриоидную кисту действительно следует оперировать, а функциональную — нет. Она проходит сама по себе и угрозу для здоровья не несет.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Также невозможно перепутать беременность и рак, продолжает доктор Лёвкина. Клинические признаки у них серьезно отличаются. Для злокачественного онкологического процесса характерны кровяные выделения, тянущие боли внизу живота. Для беременности — задержка месячных, повышенный ХГЧ (гормон, который начинает вырабатываться тканью хориона после имплантации эмбриона).

Стандартная схема обмана

Все медицинские мошенники действуют по одному плану: сначала нужно запугать пациента, поставить ему несуществующий (но страшный) диагноз, затем предложить волшебную таблетку или методику лечения за баснословную сумму, сообщила NEWS.ru медицинский юрист и адвокат Екатерина Нечаева. Так делают все — от продавцов медицинских матрасов до врачей репродуктивных клиник.

Многие из них используют проверенные схемы, по которым привлечь к ответственности бывает сложно. Например, диагноз может быть озвучен только на словах или написан на бумаге, но без подписи врача и печати клиники. Такой документ юридической силы не имеет. Многие клиники этим пользуются. Или врачи назначают дорогостоящие лекарства с очень широким спектром действия. Они и от серьезных недугов помогают и с профилактической целью могут быть использованы. Таким образом, человека лечат от несуществующей болезни без особых побочных эффектов.

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Еще одна проблема — сложность в получении достоверной информации о клинике и врачах. Среди отзывов в Сети встречается много заказных, то есть написанных за деньги. А отрицательные чистятся. Клиника может заплатить за это тому или иному порталу. Поэтому эксперт советует — перед посещением учреждения почитать отзывы на нескольких ресурсах.

Недобросовестные врачи ставят ложные диагнозы, прописывают бесполезные и дорогие лекарства, назначают лишние анализы и манипуляции, сообщает NEWS.ru медицинский юрист Наталья Бойцова.

Особенно любят злоупотреблять доверием пациента доктора, работающие в частных клиниках, где им дана соответствующая установка максимально получить денег из каждого пациента. Ни один пациент не должен уйти из клиники, не оставив определенную сумму в кассе. Если же врач не выполняет эту установку, он, прежде всего, лишается заработка, премий, доверия со стороны администрации и, в конце концов, от такого работника клиники освобождаются. Поэтому доктора диагностируют ложные диагнозы. Наталья Бойцова медицинский юрист

Ответственность медицинского специалиста за неверно поставленный диагноз может быть дисциплинарная, гражданско-правовая и уголовная. Возмещение материального и морального вреда пациенту не освобождает медицинского работника от привлечения к дисциплинарной, административной либо же уголовной ответственности. Самая суровая — это уголовная ответственность. Наступает она в том случае, если постановка неправильного диагноза ведет к тяжкому вреду для здоровья или же даже к смерти пациента.

Коммерция вместо медицины

Истории обмана при оказании медицинских услуг в 80% случаев происходят именно в больших городах. Чем более развитая инфраструктура, благополучнее место обитания, тем чаще мы встречаемся с подобными случаями, сообщила NEWS.ru психолог (специализируется на оказании помощи пострадавшим от действий медиков) Наталья Малышева.

Если взять провинциальные какие-то глухие клиники, то там врачи побаиваются идти на подобные манипуляции, в плане выуживания денег. Максимум, на что они могут сподвигнуть пациентку, — это прохождение несколько раз УЗИ. Тоже это конечно платная услуга, но не настолько дорогостоящая как ЭКО. Поэтому жителям крупных городов надо быть особенно бдительными. Наталья Малышева психолог

Фото: Ottfried Schreiter/Global Look Press

Индустрия деторождения, репродукции сейчас поставлена на коммерческий поток, продолжает Малышева. То есть большинство таких центров нацелены на зарабатывание денег, а не реальную помощь. Ведь вокруг столько ходячих кошельков — семей, которые ждут с нетерпением рождения ребенка. Они готовы идти на любые жертвы, платить любые деньги, резюмирует Малышева.

Несмотря на то что на государственную систему здравоохранения иногда поступают жалобы, тем не менее государственный подход к подготовке к беременности, сопровождению беременности максимально основательный, заявил NEWS.ru заместитель председателя общественной палаты Московской области, руководитель федерального проекта «Здравконтроль» Евгений Мартынов. Поэтому всегда правильнее прикрепляться в государственную женскую консультацию. В рамках ОМС можно получить всю необходимую помощь для женщины, которая планирует стать мамой. В отличие от частных клиник в государственных никто не заинтересован в обмене. Потому что сегодня родовспоможение находится на особом счету и контроле у государства.