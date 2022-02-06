День российской науки — праздник особого значения

День науки ежегодно отмечают в Российской Федерации 8 февраля. Праздник отмечают все, кто причастен к научной деятельности. NEWS.ru расскажет историю Дня рождения науки, о развитии науки в России, а также о традициях этого профессионального праздника.

История Дня науки

История Дня науки начинается ещё с XVIII века. 8 февраля 1724 года Пётр I издал указ о развитии науки. Не заставило себя ждать и появление первой Академии наук и художеств. Заведению не было аналогов ни в России, ни за рубежом — Академия представляла собой некое объединение гимназии и университета. В ней обучали талантливых людей, имевших тягу к знаниям, при этом было совершенно не важно, какое у них финансовое положение.

За годы существования академия много раз переименовывалась, но назначение было неизменным. Во времена СССР она называлась Академия наук СССР. После того как Союз распался, учебное заведение переименовали в Российскую академию наук.

Праздник День российской науки был учреждён к круглой дате — 275-летию с даты основания академии. В учреждении за эти годы было сделано много выдающихся открытий. Наша страна может гордиться многими научными открытиями в разных сферах. Достижения Михаила Ломоносова, Константина Циолковского, Дмитрия Менделеева, Ивана Павлова, Ильи Мечникова и других великих учёных перевернули мир и представления о нём.

Российская наука развивалась в различных тяжёлых условиях. Нашим учёным удаётся добиться того, что признают на мировом уровне. Российские учёные широко известны за пределами нашей страны. День рождения науки — дань великим достижениям в нашем государстве.

История Дня науки unsplash.com

Развитие науки в России

После распада СССР страна переживала глубокий кризис, который затронул и научную отрасль. Исследовательские институты были предоставлены сами себе, сократилось финансирование, наука в университетах пришла в упадок, а учёным приходилось заниматься неквалифицированным трудом или уезжать за рубеж. Но даже в эти сложные для страны годы российские учёные смогли добиться научных результатов мирового масштаба.

Россия оставила заметный след в мировой научной сфере. День науки — особый праздник для деятелей, порой лишь им одним известно, чего стоят их открытия для цивилизации.

Государство оказывает колоссальную поддержку научной сфере. С 2013 года систему РАН начали преобразовывать, создавать комфортные условия учёным и научным коллективам для качественной работы. В 2018 году приняли закон с уточнением целей деятельности РАН, в котором были перечислены её основные задачи.

Государство и сейчас всячески содействует формированию развития науки. С 2000-х начали увеличивать затраты на научную деятельность. Это привело к притоку молодых специалистов.

Российские учёные на протяжении веков работают над решением множества задач, способствуют развитию перспективных направлений в науке, разработке новейших технологий, преподают и подготавливают учеников. Праздник День науки в России отмечают согласно многолетней традиции.

День российской науки Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Традиции Дня российской науки

Целью праздника День науки является привлечение внимания общества к научному прогрессу. В День науки — 2022 будут проводиться олимпиады, семинары, конференции, обычно в этот день ведётся активное обсуждение актуальных в научной среде проблем и перспективных задач.

Особо отличившиеся сотрудники получают награды, гранты, дипломы, почётные звания. Люди посещают научные выставки, экскурсии, показы, которые проводят сотрудники институтов и музеев. СМИ показывают передачи о новейших изобретениях.

В преддверии Дня науки у общества появляется возможность увидеть своими глазами новейшие технологии, разработанные учёными. Для школьников устраивают мероприятия, на которых представители научной сферы доступным языком знакомят подрастающее поколение со своей работой, а дети, в свою очередь, имеют возможность определиться с будущей профессией.

Именно от научных разработок зависит экономика, обороноспособность, медицина, развитие промышленности в государстве, а значит, благосостояние и жизнь большинства россиян. В течение сотен лет в Российской Федерации развивается наука, мы стараемся не только не отставать от ведущих стран, но и взять абсолютное мировое лидерство.

День науки — 2022 отмечают несколько десятков тысяч россиян, связанных с научной деятельностью. Если среди ваших знакомых есть такие люди, не забудьте их поздравить с профессиональным праздником, ведь именно они занимаются совершенствованием нашей цивилизации.

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