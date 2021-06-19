Демографы оценили влияние «детских» выплат на рождаемость в России

https://static.news.ru/photo/a17902c4-d1fa-11eb-b3d6-96000091f725_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Существующие выплаты на детей не в силах справиться с демографической ямой и поднять рождаемость в стране. Положительную динамику дал только маткапитал на второго ребёнка, благодаря которому на свет появились 2,5 млн вторых и последующих детей, рассказал URA.RU независимый демограф и бывший сотрудник Росстата Алексей Ракша.

Пособия почти никак не влияют, а маткапитал на второго ребенка повлиял, — высказал своё мнение эксперт.

Материнский капитал на первого ребёнка Ракша назвал «ошибкой», так как эффективность данной меры со временем будет снижаться. По мнению эксперта, подстёгивают рождаемость меры, связанные с предоставлением жилья. Только эти меры работают, уверен демограф.

Другой демограф, старший научный сотрудник лаборатории народонаселения и демографии МГУ Борис Денисов, считает, что власть вообще не играет никакой роли в повышение рождаемости в стране. Тут правительство бессильно и не может стимулировать процесс.

Я думаю, что из ямы население само выберется, — считает эксперт.

По мнению Денисова, это произойдёт, когда население само поймёт, что часть его численности падает.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин заявил, что власти будут донастраивать систему поддержки семей с детьми. По его словам, по вопросу поддержки семей последовательно выстраивается целая линейка адресных мер.