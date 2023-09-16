Слава возвращенцам! Сколько россиян вернулось из эмиграции обратно По мнению независимого демографа, около половины тех, кто уехал из страны из-за начала СВО и мобилизации, вернулись на родину

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В России наблюдается тенденция с возвращением уехавших из страны, так называемых возвращенцев, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме. NEWS.ru выяснил, сколько россиян, уехавших из страны из-за начала спецоперации или во время мобилизации, смогли вернуться, что их побудило сделать это и дает ли сегодня государство какие-то стимулы для возвращения своих граждан на родину.

Сколько человек уехало из России после начала спецоперации

Официальной статистики, сколько россиян уехало из страны после начала СВО, нет. Однако независимый демограф, бывший эксперт Росстата Алексей Ракша сообщил NEWS.ru, что, по его оценкам, их количество составляет около 700 тысяч человек. Эти цифры, в частности, основаны на сопоставлении статистики разных стран о приезде к ним россиян.

«В Израиль, по разным данным, уехало от 30 тысяч до 60 тысяч человек. В Турции ВНЖ получили 64 тысячи россиян, 41 тысяча из них — мужчины. Но россияне могут находиться в Турции нелегально, думаю, их число может доходить до 100 тысяч человек. На пике в Казахстан уехало до 100 тысяч человек, но потом это число сильно уменьшилось. 30 тысяч уехали в Финляндию, около 50 тысяч — в Армению, еще 50 тысяч — в Грузию. Если так по сусекам поскрести, то будет около 700 тысяч человек суммарно», — говорит Алексей Ракша.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Израиль, Иерусалим

По его словам, большинство из уехавших — мужчины. В разных странах их число составляет примерно две трети от общего количества релокантов.

«А в безвизовых странах, например в Казахстане, Киргизии, доля мужчин еще больше, потому что туда было проще уехать. Там может быть даже не две трети, а три четверти», — сказал Алексей Ракша.

Сколько россиян вернулось на родину

Алексей Ракша предположил, что больше половины тех, кто уехал после начала спецоперации, возвращались в Россию хотя бы один раз.

«Тут вопрос — надолго ли они возвращались. Из тех людей, которые уезжали из-за СВО, конечно же, больше половины приезжали в Россию. Но сколько из них в России осталось? Я думаю, не больше половины», — предположил демограф.

По словам Алексея Ракши, логично предположить, что большинство вернувшихся — это мужчины, ведь в первую волну миграции, в феврале — апреле 2022 года, среди уехавших было больше мужчин, а вторая волна миграции, которая случилась в конце сентября — октябре 2022 года, — еще более мужская.

«Соответственно, и вернулось мужчин большинство. Кто уехал, тот и приезжает обратно. Это нормально», — говорит он.

Кроме того, большинство из вернувшихся — это, скорее всего, россияне, которые жили на территории других стран нелегально, допустил Алексей Ракша.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Им труднее находиться в другой стране, но, с другой стороны, им труднее и пересекать границу. Это дискуссионный вопрос», — сказал демограф.

Можно ли точно подсчитать количество людей, вернувшихся в Россию

Подсчитать точное количество вернувшихся, уточнил Алексей Ракша, невозможно. Дело в том, что даже если такие данные имеются, они засекречены.

«Когда россиянин уезжает из страны, эти данные фиксируются и публикуются. А когда он пересекает границу по возвращении, этот факт тоже, конечно, фиксируется, но такая статистика не публикуется. Именно поэтому мы и не можем ничего сказать по потокам миграции. Фактически статистика полузасекречена. И так было всегда», — объяснил эксперт.

Кроме того, в официальной численности населения потоки миграции никогда не будут отражены, считает Алексей Ракша. По его словам, Росстат публикует численность населения, которая базируется на миграции, при которой россияне самостоятельно снимаются с регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания.

«Скажите, пожалуйста, какова доля тех, кто убежал из-за спецоперации? Наверное, один процент. Соответственно, в статистику Росстата никакая такая миграция не попадет по определению», — объяснил эксперт.

Какие причины есть у россиян для возвращения на родину

В первую очередь причиной для возвращения россиян на родину могут стать деньги, считает Алексей Ракша. В большинстве своем люди, которые вернулись в Россию, не смогли на новом месте организовать свою жизнь и работу.

«Еще одна причина — это личная жизнь. Возможно, люди вернулись в Россию к своим половинкам либо приехали, чтобы вывезти их насовсем. Ну и еще одна важная причина — документы. Кому-то нужно поменять паспорта, сделать какие-то справки. Некоторые, может быть, захотели продать свою недвижимость. Тут может быть очень много разных причин», — говорит Алексей Ракша.

По мнению исследователя миграции Юлии Флоринской, помимо вышеперечисленных причин, некоторые россияне могли вернуться в Россию еще и потому, что посчитали угрозу мобилизации не такой острой, как год назад.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Но все это не значит, что многие из тех, кто вернулся, не уедут потом обратно», — уточнила она.

Какие стимулы для возвращения своих граждан предлагает Россия

Российские власти неоднократно говорили о том, что своих граждан нужно возвращать на родину. Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов рассказал NEWS.ru, что одним из стимулов для возвращения уехавших россиян на родину могут стать широкие возможности для развития предпринимательства.

«Те, кто вернется, получат невероятную возможность для развития предпринимательского потенциала, абсолютно новые возможности, которые есть для всех граждан, через платформенные решения АНО „Россия — страна возможностей“, и самое главное, они получат дружелюбную среду, в которой можно гармонично развиваться, и весь тот безграничный потенциал деловой активности, который сегодня есть в России», — сказал Борис Чернышов.

По его словам, один из стимулов — участие в конкурсе «Лидеры России», за победу в котором можно получить грант в один миллион рублей.

«Они могут развивать новые субъекты России, участвовать в разных бизнес-проектах. Все открыто, у нас очень дружелюбная страна», — подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Отдельные условия предоставляют работникам IT-сферы. Им, например, была предложена льготная ипотека под 2% годовых и бронь от мобилизации.

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«Это действительно стимул. Для многие более высокие зарплаты в России в совокупности с бронью — это хороший стимул. Про ипотеку не знаю, мне кажется, что гораздо большую роль играет бронь. Других сравнимых предложений на сегодняшний день нет», — считает Юлия Флоринская.

Однако Алексей Ракша же считает эти меры малоэффективными. По его словам, льготная ипотека, возможно, работает, но, с другой стороны, в такой ситуации приобретать недвижимость в России может быть опасно, потому что могут принять закон, по которому в случае отъезда ее могут конфисковать. Это ненадежно, считает демограф. Он отметил, что если кто-то хочет уехать, то ипотека под 2% является слабоватым поводом. Да, она влияет отчасти на потоки миграции, но в основном это недостаточный стимул для того, чтобы возвращаться.

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