«Деловая Россия»: отмена QR-кодов не обвалит темпы вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене обязательных QR-кодов в ресторанах и других заведениях общепита столицы. Срок действия ограничительных мер истечёт 19 июля. По словам градоначальника, это решение связано с улучшающейся эпидемиологической обстановкой в Москве, а проработавшая две недели система QR-кодов свою задачу уже выполнила. Ранее председатель Совета основателей «Деловой России» Борис Титов озвучивал президенту Владимиру Путину опасения бизнеса в связи с возможным новым локдауном и предлагал способы поддержки. Соратница Титова и член генсовета «Деловой России» Екатерина Авдеева в интервью NEWS.ru объяснила, как решение мэрии позволяет соблюсти баланс между предпринимателями и населением и почему без отмены QR-кодов вскоре закрылись бы многие рестораны столицы.

— Что вы думаете об отмене QR-кодов?

— Я думаю, что это правильное решение. Они изначально были нужны не для того, чтобы усложнить жизнь москвичей и гостей столицы, а для того, чтобы обеспечить здоровье и безопасность населения. В своё время ограничительные меры были необходимы. А сейчас, во-первых, они уже действовали какое-то время и даже в большем объёме, чем планировалось, во-вторых, запущена активная кампания по вакцинации. Люди уже осознали необходимость вакцинации, её важность. Таким образом, эти ограничительные меры уже нецелесообразны.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Московское правительство правильно подобрало время для этого решения?

— Да, мэрия Москвы всегда принимает взвешенные решения и не допускает какой-то избыточности. Также было и в 2020 году, когда мэрия ввела QR-коды для передвижения на транспорте. Это было необходимо, но как только реальная необходимость отпала, эти меры были отменены. Такая стратегия лежит в основе риск-ориентированного подхода. Его всё больше использует государственная и местная власть. Это очень хорошо. Сейчас люди записываются на прививку добровольно и будут дальше это делать, чтобы избежать рисков.

— Но QR-коды во многом мотивировали людей записываться на прививки. Только-только вакцинация набрала хороший темп. Не преждевременно ли мэрия приняла решение?

— На мой взгляд, должно быть учтено и состояние бизнеса. QR-коды нанесли существенный вред доходности кафе. Я вижу, как кафе добросовестно соблюдают все ограничительные меры, как вакцинируются их сотрудники. Многие мои знакомые, делавшие прививку до введения QR-кодов, с трудом их получали, поэтому это не преждевременно. Соблюдается баланс интересов населения и бизнеса, про который тоже нельзя забывать, иначе население тоже будет страдать. Бизнес наполняет в том числе бюджет. Деньги оттуда идут на различные медицинские нужды. Также граждане получают льготы за счёт наполняемого бизнесом бюджета. Поэтому уверена, что власти Москвы действовали своевременно.

—​ Разве возможность посетителей сидеть на верандах без QR-кодов не помогла бизнесу?

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

— Не у всех есть летние веранды. Многие кафе и рестораны опустели — это просто видно. Значит, их выручка существенно упала. Я часто говорила об этом с вице-президентом Федерации рестораторов и отельеров России Сергеем Мироновым, с которым мы состоим в одной общественной палате. Он регулярно рассказывают об очередном закрывшемся ресторане. Среди них есть и одни из самых старейших. Так что, как я уже говорила, это очень позитивно, что власти Москвы думают не только о населении, но и о бизнесе. У бизнесменов тоже есть семьи и дети, более того, у них также огромная социальная ответственность перед работниками. В мэрии же сделали так, чтобы не было слишком сильного перетягивания одеяла в сторону одной из сфер.

— Сообщалось, что в Москве закрылись уже 170 ресторанов. Отмена ограничений позволит им вновь открыться сейчас?

— Не знаю, позволит ли им заново открыться отмена ограничений, но уверена, что, если бы меры сохранились, на следующей неделе мы бы ещё услышали о закрытии большого числа кафе и ресторанов.