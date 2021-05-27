Дело Соболь о проникновении в жилище вернули мировому судье

https://static.news.ru/photo/a479fc00-becf-11eb-9a1c-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Перовского суда

Уголовное дело в отношении Любови Соболь вернули мировому судье, сообщает пресс-служба Перовского суда. Сотрудницу ФБК (признан Минюстом иностранным агентом) обвиняют в незаконном проникновении в жилище.

Апелляционная жалоба адвоката Воронина В. Б. по уголовному делу в отношении Любови Соболь снята с рассмотрения. Уголовное дело возвращено мировому судье на судебный участок для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению дела судом апелляционной инстанции, — сказала пресс-секретарь суда Татьяна Павлюк.

Суд снял дело с рассмотрения по ходатайству прокурора. Он указал, что в протокол одного из заседаний не внесены замечания.

Сегодня должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы на приговор мирового судьи судебного участка № 276. В апреле 2021 года Инна Шилободина приговорила её к году исправительных работ условно.

Любовь Соболь обвиняли в нарушении неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 139 УК). По версии обвинения, после публикации Алексеем Навальным расследования своего якобы отравления Соболь попыталась проникнуть в квартиру сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. По утверждению оппозиционера, в ходе телефонного разговора с ним тот фактически сознался в соучастии в инциденте. Уголовное дело возбуждено по заявлению Галины Субботиной — тёщи Кудрявцева. Следствие утверждает, что Соболь, «незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора», проникла в квартиру пожилой женщины, обошла все помещения и сняла происходящее на телефон, а затем скрылась.

События происходили на улице Суздальской в Москве, Соболь вела прямой эфир. По утверждению ФБК, она не входила в квартиру, а лишь стучала в дверь. Сама сотрудница Фонда борьбы с коррупцией в своём стриме сказала, что ей удалось попасть в соседнюю с Кудрявцевым квартиру вместе с доставщиком пиццы.

Одновременно Соболь проходит обвиняемой ещё по одному уголовному делу — о нарушении санитарных норм (статья 236 УК) во время январских митингов в поддержку Навального. С 29 января она находилась под домашним арестом. 7 апреля Мосгорсуд изменил ей меру пресечения на запрет определённых действий.