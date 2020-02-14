Дело о неуставных отношениях в воинской части Забайкалья, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, рассмотрят в общем порядке.
Как сообщил источник NEWS.ru, судья Читинского гарнизонного суда принял решение прекратить особый порядок судебного разбирательства и назначить судебное заседание на 20 февраля.
Ранее обвиняемый в издевательствах над солдатом Шамсутдиновым и другими сослуживцами рядовой Руслан Мухатов признал свою вину. Солдат также просил суд об особом порядке рассмотрения дела, который не предусматривает исследование судом доказательств и допроса свидетелей.
25 октября 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье. Представители Минобороны заявили, что происшествие якобы не связано с воинской службой, хотя отец солдата усомнился в версии властей и заявил, что сын был неконфликтным человеком. Причиной трагедии срочник назвал дедовщину, писал NEWS.ru.
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