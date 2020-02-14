https://static.news.ru/photo/8815c6bc-4f08-11ea-8f4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Инцидент Барнаул/vk.com

Дело о неуставных отношениях в воинской части Забайкалья, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, рассмотрят в общем порядке.

Как сообщил источник NEWS.ru, судья Читинского гарнизонного суда принял решение прекратить особый порядок судебного разбирательства и назначить судебное заседание на 20 февраля.

Ранее обвиняемый в издевательствах над солдатом Шамсутдиновым и другими сослуживцами рядовой Руслан Мухатов признал свою вину. Солдат также просил суд об особом порядке рассмотрения дела, который не предусматривает исследование судом доказательств и допроса свидетелей.

25 октября 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих в войсковой части 54160 в Забайкалье. Представители Минобороны заявили, что происшествие якобы не связано с воинской службой, хотя отец солдата усомнился в версии властей и заявил, что сын был неконфликтным человеком. Причиной трагедии срочник назвал дедовщину, писал NEWS.ru.