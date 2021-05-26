Дело на Любовь Соболь передали в суд

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Прокуратура утвердила обвинение против юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом) Любови Соболь по «санитарному делу» и передала его в суд. Об этом журналистам Znak.com рассказал её адвокат Владимир Воронин.

Юрист отметил , что рассмотрение дела может начаться уже через неделю, когда будет назначен судья. Сам процесс должен продлиться не меньше месяца, однако суд может рассмотреть дело быстрее.

Если суд будет настроен так же, как и по «квартирному делу» (дело о неприкосновенности жилища мамы сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. — NEWS.ru), то могут уложиться куда быстрее, — отметил он.

По информации адвоката эксперта ФБК Николая Ляскина, дело будет рассматривать Тверской суд Москвы, передаёт РИА Новости.

Помимо Соболь и Ляскина фигурантом дела является брат оппозиционера Алексея Навального Олег. Их разбирательство было выделено в отдельное производство. Обвиняемыми по основному «санитарному делу» остаются участница Pussy Riot Мария Алёхина, глава признанного российскими властями иноагентом «Альянса врачей» Анастасия Васильева, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, его соратники Олег Степанов и Дмитрий Барановский, а также московские муниципальные депутаты Людмила Штейн и Константин Янкаускас.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его фигуранты обвиняются в подстрекательстве граждан к нарушению санитарных правил на протестной акции. Следствие утверждает, что действия Соболь и других организаторов мероприятия создали «угрозу массового заболевания».

Акции протеста прошли в Москве 23 и 31 января, а также 2 февраля. Люди вышли на улицы в знак поддержки Алексея Навального. Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.