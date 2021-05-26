Дело на Любовь Соболь передали в суд

Прокуратура утвердила обвинение против юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом) Любови Соболь по «санитарному делу» и передала его в суд. Об этом журналистам Znak.com рассказал её адвокат Владимир Воронин.
Юрист
Если суд будет настроен так же, как и по «квартирному делу» (дело о неприкосновенности жилища мамы сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. — NEWS.ru), то могут уложиться куда быстрее, — отметил он.
По информации адвоката эксперта ФБК Николая Ляскина, дело будет рассматривать Тверской суд Москвы,
Помимо Соболь и Ляскина фигурантом дела является брат оппозиционера Алексея Навального Олег. Их разбирательство было выделено в отдельное производство. Обвиняемыми по основному «санитарному делу» остаются участница Pussy Riot Мария Алёхина, глава признанного российскими властями иноагентом «Альянса врачей» Анастасия Васильева, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, его соратники Олег Степанов и Дмитрий Барановский, а также московские муниципальные депутаты Людмила Штейн и Константин Янкаускас.
«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его фигуранты обвиняются в подстрекательстве граждан к нарушению санитарных правил на протестной акции. Следствие утверждает, что действия Соболь и других организаторов мероприятия создали «угрозу массового заболевания».
Акции протеста прошли в Москве 23 и 31 января, а также 2 февраля. Люди вышли на улицы в знак поддержки Алексея Навального. Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.