Дело Ефремова поступило в суд

https://static.news.ru/photo/f6840c62-cbf9-11ea-b52c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении артиста Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП в центре Москвы 8 июня.

Дело было зарегистрировано судом сегодня, — сообщили РИА Новости в инстанции.

Дело о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека, было расследовано за короткий срок — с момента его возбуждения до утверждения прокуратурой Москвы обвинительного заключения прошло 40 дней.

Как писал NEWS.ru, Ефремов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Актёр Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя фургона госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы. Ефремов был помещён под домашний арест и может получить до 12 лет колонии.