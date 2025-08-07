Делаем пиццу на курином «тесте» — ПП-вкусняшка, которую сметают с тарелок

Куриная пицца без теста — это вкусная и полезная альтернатива традиционному блюду. Нежное куриное основание с хрустящей корочкой и сочной начинкой из грибов под сливочным соусом понравится даже тем, кто не придерживается диеты.

Ингредиенты для основы:

куриная грудка — 700 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 100 мл;

овсяные хлопья — 3 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

паприка, орегано — по 1 ч. л.

Для начинки:

шампиньоны — 500 г;

лук — 1 шт.;

сливочное масло — 20 г;

мука — 1 ст. л.;

молоко — 200 мл;

чеснок — 2 зубчика;

помидоры — 2 шт.;

сыр — 100 г.

Приготовление:

Куриную грудку измельчите, смешайте с остальными ингредиентами для основы. Распределите массу по форме, сформировав корж толщиной 1 см. Запекайте 20 минут при 200 °C. Обжарьте грибы с луком, добавьте муку и молоко. Выложите соус на основу, сверху — помидоры и сыр. Запекайте еще 10 минут до расплавления сыра.

