Делаем пиццу на курином «тесте» — ПП-вкусняшка, которую сметают с тарелок

Куриная пицца без теста — это вкусная и полезная альтернатива традиционному блюду. Нежное куриное основание с хрустящей корочкой и сочной начинкой из грибов под сливочным соусом понравится даже тем, кто не придерживается диеты.
Ингредиенты для основы:
- куриная грудка — 700 г;
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 100 мл;
- овсяные хлопья — 3 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- паприка, орегано — по 1 ч. л.
Для начинки:
- шампиньоны — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- сливочное масло — 20 г;
- мука — 1 ст. л.;
- молоко — 200 мл;
- чеснок — 2 зубчика;
- помидоры — 2 шт.;
- сыр — 100 г.
Приготовление:
- Куриную грудку измельчите, смешайте с остальными ингредиентами для основы.
- Распределите массу по форме, сформировав корж толщиной 1 см.
- Запекайте 20 минут при 200 °C.
- Обжарьте грибы с луком, добавьте муку и молоко.
- Выложите соус на основу, сверху — помидоры и сыр.
- Запекайте еще 10 минут до расплавления сыра.
