Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 11:43

Делаем пиццу на курином «тесте» — ПП-вкусняшка, которую сметают с тарелок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриная пицца без теста — это вкусная и полезная альтернатива традиционному блюду. Нежное куриное основание с хрустящей корочкой и сочной начинкой из грибов под сливочным соусом понравится даже тем, кто не придерживается диеты.

Ингредиенты для основы:

  • куриная грудка — 700 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 100 мл;
  • овсяные хлопья — 3 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • паприка, орегано — по 1 ч. л.

Для начинки:

  • шампиньоны — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • сливочное масло — 20 г;
  • мука — 1 ст. л.;
  • молоко — 200 мл;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • помидоры — 2 шт.;
  • сыр — 100 г.

Приготовление:

  1. Куриную грудку измельчите, смешайте с остальными ингредиентами для основы.
  2. Распределите массу по форме, сформировав корж толщиной 1 см.
  3. Запекайте 20 минут при 200 °C.
  4. Обжарьте грибы с луком, добавьте муку и молоко.
  5. Выложите соус на основу, сверху — помидоры и сыр.
  6. Запекайте еще 10 минут до расплавления сыра.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
рецепты
пицца
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.