Дегтярёв собирается и дальше общаться с людьми

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв после того как в воскресенье, 26 июля, впервые вышел к участникам несанкционированных акций в поддержку своего арестованного предшественника Сергея Фургала, заявил, что продолжит общаться с жителями региона.
Вероятно, что выйду завтра, — сказал Дегтярёв.
Врио главы Хабаровского края рассказал также и о дальнейших планах.
Закладываем в среду (29 июля. — NEWS.ru) с адмиралом Сергеем Авакянцем, командующим Тихоокеанским флотом, новый корабль для ТОФ в Комсомольске. Конечно, и другие объекты посмотрю, заводы. Пообщаюсь с народом, — сказал Дегтярёв.
Во время акции протеста Дегтярёва в городе не было. Он уезжал на выходные в Ванинский и Совгаванский районы региона по рабочим вопросам. Вернувшись поздно вечером в воскресенье, врио губернатора решил поговорить с людьми. Однако значительная часть митингующих уже разошлась, на площади находились также и журналисты.
На его странице в Instagram
Как писал NEWS.ru, ранее Дегтярёв оценил число участников митинга в Хабаровске в 10 000.
Добавьте наши новости в избранные источники