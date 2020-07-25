Дегтярёв собирается и дальше общаться с людьми

https://static.news.ru/photo/6d2a9086-cf68-11ea-9da2-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярев Фото: Пресс-служба Хабаровского края/ТАСС

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв после того как в воскресенье, 26 июля, впервые вышел к участникам несанкционированных акций в поддержку своего арестованного предшественника Сергея Фургала, заявил, что продолжит общаться с жителями региона.

Вероятно, что выйду завтра, — сказал Дегтярёв.

Врио главы Хабаровского края рассказал также и о дальнейших планах.

Закладываем в среду (29 июля. — NEWS.ru) с адмиралом Сергеем Авакянцем, командующим Тихоокеанским флотом, новый корабль для ТОФ в Комсомольске. Конечно, и другие объекты посмотрю, заводы. Пообщаюсь с народом, — сказал Дегтярёв.

Во время акции протеста Дегтярёва в городе не было. Он уезжал на выходные в Ванинский и Совгаванский районы региона по рабочим вопросам. Вернувшись поздно вечером в воскресенье, врио губернатора решил поговорить с людьми. Однако значительная часть митингующих уже разошлась, на площади находились также и журналисты.

На его странице в Instagram велась прямая трансляция встречи. На вопрос горожан, готов ли он возглавить митинг в поддержку Фургала, раз так переживает за него, Дегтярёв ответил, что не готов. Причиной он назвал эпидемиологическую ситуацию в регионе в связи с распространением коронавируса. Врио губернатора общался с людьми в медицинской маске.

Как писал NEWS.ru, ранее Дегтярёв оценил число участников митинга в Хабаровске в 10 000.